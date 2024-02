Rheinmetall, Hensoldt und Co.: Ukraine-Krieg und Trump-Drohungen treiben Rüstungsaktien in die Höhe

Ukraine-Krieg und Trump-Drohungen treiben Rüstungsaktien in die Höhe

Rheinmetall, Hensoldt und Co.

1 Hensoldt-Werbung bei einer Messe in Las Vegas Foto: AFP/David McNew

Wehrtechnikunternehmen sind an der Börse begehrt. Der Anlass ist besorgniserregend: Anleger setzen auf erhöhten Aufrüstungsdruck – nicht zuletzt wegen Donald Trump.









Der Ukraine-Krieg und das unsichere geopolitische Umfeld haben zu einem Boom bei Aktien europäischer Rüstungsunternehmen geführt. Befürchtungen, dass die USA die Ukraine und Nato-Partner bei einer Wiederwahl von Ex-Präsident Donald Trump im Stich lassen und einen immensen Aufrüstungsbedarf in Europa auslösen könnten, fachten die Kursrallye zuletzt noch weiter an. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall klettert an der Börse von einem Rekordhoch zum nächsten.