Rheinland-Pfalz: Leiche ohne Kopf und Hände – Lebensgefährte in Verdacht?

Zwei Hände in Nordrhein-Westfalen, eine Leiche ohne Kopf und Hände in Rheinland-Pfalz und ein Baby in Hessen: Die Polizei untersucht den Tod einer Frau. Der Lebensgefährte ist im Fokus.
Nach dem Fund von zwei Händen auf der A45 bei Olpe (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei in Rheinland-Pfalz eine weibliche Leiche ohne Hände und Kopf entdeckt, die zu den abgetrennten Körperteilen gehören könnte. Eine Identifizierung sei aber ausschließlich über einen DNA-Abgleich möglich, teilte die Polizei Koblenz mit. Das Ergebnis dieses Abgleiches werde im „Laufe der nächsten Tage“ erwartet.