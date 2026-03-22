Rheinland-Pfalz: Was die Wahl für die Bundespolitik bedeutet

Es sieht so aus, als würde eine der Berliner Koalitionsparteien als klarer Verlierer aus der Wahl in Rheinland-Pfalz hervorgehen. Was wird das für das schwarz-rote Bündnis bedeuten?
Berlin - Die Koalition von Union und SPD steht vor entscheidenden Wochen - und ausgerechnet jetzt scheint einer der Partner angezählt wie nie. Bestätigen sich erste Zahlen, hätte es die SPD in den Landtagswahlen des Frühjahrs kaum schlimmer erwischen können. Bei einer Niederlage in Rheinland-Pfalz droht der Super-Gau: Für Kanzler Friedrich Merz (CDU) könnte der Koalitionspartner unberechenbar werden.