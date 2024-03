Rheinland: Komparsen für Serie gesucht – Männer gern mit Schnäuzer

1 Im Rheinland werden Komparsen eine historische Serie gesucht (Symbolbild). Foto: Ina Fassbender/dpa

Paradiesvögel, Prostituierte und Aristokraten – in einem Casting werden Menschen gesucht, die das in einer historischen Serie verkörpern wollen. Wer als Mann auf High Heels laufen kann, ist im Vorteil.









Köln (dpa/lnw) - Trinken und Tanzen am Anfang es 20. Jahrhunderts: Für ausschweifende Szenen in einer historischen Serie werden im Rheinland 300 Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Sie sollen die Gäste in einem "varietéartigen" Gasthaus um das Jahr 1900 verkörpern, wie die verantwortliche Casting-Agentur erklärte.