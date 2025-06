Mit dem achten Rheingaudi-Festival, einer 2000er-Party der Extraklasse sowie einer legendären Ballermann-Schlagerparty erlebte Rheinfelden am Wochenende eine hochsommerliche Top-Veranstaltung, die einige Tausend Besucher ins Tutti-Kiesi-Areal lockte.

Ungetrübte Partylaune

Eröffnet wurde das Musikfestival am Freitagabend, als die Partymeile auf ein Open-Air-Spektakel einstimmte, das Fans aus der gesamten Regio anlockte und mit Pop- und Rock-Rhythmen aus den 2000er-Jahren begeisterte. Im Mittelpunkt stand dabei die Show bekannter Interpreten wie dem Rapper und Schauspieler Eko Fresh, der als Headliner angekündigt war.

Beste Stimmung herrschte beim Rheingaudi-Festival. Foto: Heinz Vollmar

Von den Fans begrüßt wurden außerdem der Moderator und Musiker Mola Adebisi, La Bouche featuring Natasha Wright, Aneta Sablik sowie DJ Neo Traxx. Mit dabei war auch der amerikanische Sänger Dante Thomas, der seinen Hit„Miss California“ präsentierte sowie Sängerin Gabby von der früheren Girlsgroup „Queensberry“. Sie hatte Stücke der einstigen Castingshow-Band mit im Gepäck und sorgte ebenfalls für ungetrübte Partylaune auf der Festmeile.

Ungetrübte Partylaune beim Rheingaudi-Festival. Foto: Heinz Vollmar

Kultfiguren aus der Mallorca-Szene wie Ikke Hüftgold, Mickie Krause oder die Sängerin Marry sorgten am Samstag bei der Ballermann-Schlagerparty für Stimmung.

Beliebter VIP-Bereich

Von vielen Besuchern hochgelobt wurde auch in diesem Jahr der VIP-Bereich, wo zahlreiche Leckereien und Getränke die Gäste verwöhnten. Hier präsentierte sich auch die Organisation Paws of Love, die den Tierschutz in Rumänien im Blick hat. Zahlreiche Stände in der Partymeile sorgten darüber hinaus dafür, dass die vielen Besucher voll auf ihre Kosten kamen.

Perfekt in Szene gesetzt wurde das Rheingaudi-Festival auch in diesem Jahr von den Veranstaltern um Martin Schmähling und Frank Räuber von RS-Events.