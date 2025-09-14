Rheinfelder Veranstaltungen: Kindertheatertage werden in den Winter verlegt

Erstmals lädt das städtische Kulturamt Rheinfelden kleine und große Theaterfans in der Adventszeit zu einer neuen Edition in den Bürgersaal ein.
Gezeigt werden dabei vormittags um 10 Uhr und nachmittags um 15 Uhr vier ganz unterschiedliche Stücke: Los geht es am Dienstag, 9. Dezember, mit dem Schauspiel „Prinzessin Rosenblüte“ des Lörracher Theaters Tempus fugit, heißt es in einer Mitteilung. In der märchenhaften Geschichte geht es um das Mädchen Emma, das beim Einkaufen eine waschechte Prinzessin trifft. Das Stück dauert 70 Minuten und ist für Kinder ab sechs Jahren empfohlen.