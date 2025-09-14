Rheinfelder Veranstaltungen: Kindertheatertage werden in den Winter verlegt

Erstmals lädt das städtische Kulturamt Rheinfelden kleine und große Theaterfans in der Adventszeit zu einer neuen Edition in den Bürgersaal ein.

Gezeigt werden dabei vormittags um 10 Uhr und nachmittags um 15 Uhr vier ganz unterschiedliche Stücke: Los geht es am Dienstag, 9. Dezember, mit dem Schauspiel „Prinzessin Rosenblüte“ des Lörracher Theaters Tempus fugit, heißt es in einer Mitteilung. In der märchenhaften Geschichte geht es um das Mädchen Emma, das beim Einkaufen eine waschechte Prinzessin trifft. Das Stück dauert 70 Minuten und ist für Kinder ab sechs Jahren empfohlen.

Mit „Petersson kriegt Weihnachtsbesuch“ des Theater con Cuore aus Hessen geht es am Mittwoch, 10. Dezember, weiter im Programm. In dem Figurentheater verstaucht sich Petersson nach einer rasanten Schlittenfahrt kurz vor Weihnachten den Fuß, woraufhin das Fest in Gefahr gerät.

Lustig und spannend wird es am Donnerstag mit der Clownesken Akrobatikshow „Moove it!“ des Duos Alex und Joschi aus Staufen. Alex ist groß und stark, Joschi klein und geschickt. In der 50-minütigen Show für Kinder ab vier Jahren feiern sie ihre Gegensätze und präsentieren ein fantastisches Zusammenspiel von Spaß und Akrobatik, bei dem urkomische Momente und schallendes Gelächter garantiert sind.

Den Abschluss der diesjährigen Kindertheatertage bildet das Stück „Die Wahrheit über den Froschkönig“ des Theatermachers Achim Sonntag für Kinder ab vier Jahren. In dem an das bekannte Märchen angelehnten 50-minütigen Figurentheater schlüpft der Künstler in sieben verschiedene Rollen und erzählt die Geschichte des Froschkönigs neu: Endlich erfährt man, wie der Frosch zum Frosch wurde und was später im Schloss passierte.

„Die Kindertheatertage sind ein Fixpunkt im jährlichen Veranstaltungskalender und wir sind sehr froh, dass wir das Format nach den Corona-Jahren wieder etablieren konnten“, freut sich Kulturamtsleiter Dario Rago auf die erstmalige Winterausgabe.

Die Verlegung vom Frühjahr in den Dezember gehe einerseits auf organisatorische Gründe, andererseits aber auch auf gute Erfahrungen mit dem bisherigen Kindertheater in der Vorweihnachtszeit zurück. Entsprechend werde auch das Programm die winterliche Stimmung einfangen, so der Kulturamtsleiter.

Karten für die Kindertheatertage sind ab sofort erhältlich und kosten im Vorverkauf sechs Euro und an der Tageskasse sieben Euro. „Für uns als Stadt ist es sehr wichtig, dass auch Familien sich Tickets leisten und die Veranstaltungen besuchen können“, erklärt dazu Dario Rago.

Ebenso bietet das Kulturamt Kita- oder Schulgruppen Sonderkonditionen beim Kartenkauf an. Um diese in Anspruch nehmen zu können, muss allerdings eine Anmeldung direkt beim Kulturamt erfolgen. Vorverkaufsstellen für Einzeltickets sind die Tourist-Infos, die Stadtbibliothek oder online die Plattform Reservix. Die Tageskasse öffnet 30 Minuten vor Beginn, der Einlass beginnt 15 Minuten vor Veranstaltungsstart.