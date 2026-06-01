Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen: Mann filmt heimlich Frauen in Damenumkleide

Ein Mann hatte eine Kamera in der Damenumkleide einer Firma installiert, in der er als Sicherheitsmann tätig war. Bei einer Feier machte er ebenfalls Aufnahmen von Frauen.
Um Spionage-Aufnahmen wie bei James Bond zu machen, gibt es heute Kugelschreiber mit eingebauter Videokamera. Im Internet kann man sie bei verschiedenen Anbietern für wenig Geld bestellen. Einen solchen Kamera-Stift hatte der 46-jährige Angeklagte bei einer Abschiedsfeier für eine Mitarbeiterin in einem Rheinfelder Unternehmen Ende August 2024 dabei.