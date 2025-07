Nach über zehnjährigem Engagement verabschiedete sich Fritz Grässlin aus dem Vorstandsteam des Familienzentrums Rheinfeldens. Bereits 2023 ließ sich Grässlin durch Vorstandskollegin Leonie Donner als beratendes Mitglied im Sozialausschuss der Stadt Rheinfelden ablösen.

Die ehemalige Vorstandssprecherin Ulrike Maunz dankte Grässlin für das Engagement, das mit seinem Ruhestand begann. „Als Du gefragt hast, was uns wichtig sei, wusste ich, dass ich nun loslassen kann. Da war ein Profi, der durchschaut hat, worum es geht und was uns wichtig ist. Es ist wunderschön, dass Du das so lange gemacht hast“, dankte Maunz und verwies auf die Wahl der Geschäftsführerin Birgitt Kiefer als einen wichtigen Verdienst Grässlins. „Wir haben versucht den Abschied hinauszuzögern“, ließ Vorstandskollege Stefan Heinzel die Versammlung wissen. „Dein Know-how, Deine Professionalität und deine tiefen pädagogischen Kenntnisse führten zu tollen Gesprächen und einer guten Balance zwischen jüngeren und erfahreneren Vorstandsmitgliedern“. Grässlin sagte: „Ich bleibe einer Sache treu: Man soll gehen, wenn‘s am schönsten ist. Von Anfang an war das Familienzentrum, ein Ort der berührt.“