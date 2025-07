Mit der turnusmäßigen Neuwahl des Vorstandes richtete die Mitgliederversammlung im Dietschy-Saal den Verein „Haus Salmegg“ Rheinfelden auf die Zukunft aus, heißt es in einer Mitteilung.

Wahlen: Mit der Wiederwahl des Vorsitzenden Klaus Eberhardt, des stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Dietrich und der Bestätigung der Vorsitzenden der beiden Arbeitskreise, Susanne Meier-Faust für den Bereich Kunst, und Wolfgang Bocks für den Bereich Geschichte, wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig für weitere drei Jahre bestätigt.

Dieses Votum sei eine beeindruckende Würdigung der Arbeit des Vorstandes, heißt es in der Mitteilung. Zuvor standen Berichte über das abgelaufene Geschäftsjahr auf der Tagesordnung. Klaus Eberhardt zog als Vorsitzender eine insgesamt positive Bilanz.

Er würdigte die kontinuierliche und effiziente Arbeit der Geschäftsstelle mit der neuen Geschäftsführerin Sabine Teuchert und der beiden Arbeitskreise. Besonders hervor hob er die ersten positiven Erfahrungen mit dem überarbeiteten Kooperationsvertrag zwischen Verein und Kulturamt der Stadt Rheinfelden.

Arbeitskreis Kunst: Für den Arbeitskreis Kunst berichtete Susanne Meier-Faust über die beiden erfolgreich verlaufenden Kunstausstellungen „Art Meets Art and Friends“ mit sieben Künstlerinnen und Künstlern und die Ausstellung mit Objekten von Herbert X. Maier, die ersten unter ihrer Regie. Die Ausstellungen wurden durch Kunstgespräche begleitet Darüber hinaus gab sie einen vielversprechenden Überblick über die weitere Planung, zu der künftig auch Exkursionen gehören sollen.

Arbeitskreis Geschichte: Dr. Wolfgang Bocks erwähnte die Vorstellung von Band 19 der Rheinfelder Geschichtsblätter mit dem Titel „Zwei Flusskraftwerke in Rheinfelden. Technikgeschichte von europäischem Rang“ Mitte November, der eine starke Nachfrage erfährt. Die Bände 20 und 21, eine Chronik von Rheinfelden, befinde sich noch in Arbeit. Erstere soll möglichst noch im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden. Der Vortrag von Casimir Bumiller über die Ereignisse des Bauernkriegs in der Region, auch Schloss Beugen betreffend, sei sehr gut besucht gewesen und löste eine lebhafte und interessante Diskussion aus.

Positiver Ausblick: Sowohl die Bilanz des Vorstandes als auch der Ausblick wurden von den anwesenden Mitgliedern aufmerksam zur Kenntnis genommen und positiv bewertet, heißt es. Der von Brigitta Himmelsbach vorgetragene Kassenprüfungsbericht führten auf Antrag von Altstadtrat Wilhelm Hundorf zur einstimmigen Entlastung des Vorstandes.

Bereits nach weniger als einer Stunde konnte der Vorsitzende die Versammlung abschließen und die versammelten Mitglieder zum Apéro mit Gesprächen einladen.