Rheinfelden: Kinder finden Modeschmuck

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Markus Adler Die Polizei bittet um Hinweise auf Zeugen oder Geschädigte.







Im Zusammenhang mit zwei Einschleichdiebstählen in Rheinfelden meldet die Polizei einen Fund von Schmuck. Zwei Kinder haben am Dienstag eine Plastiktüte entdeckt, in welcher sich Schmuck befand, und brachten sie zur Polizei. Bei dem abgegebenen Schmuck handelt es sich augenscheinlich um Modeschmuck. Darunter befinden sich unter anderem mehrere Halsketten, zwei Damenarmbanduhren, Broschen und Armbänder. Auf einem Armband befindet sich die Aufschrift „Hannelore“. Gefunden wurde die Plastiktüte auf dem Verbindungsweg zwischen dem Fecampring und der Nollinger Straße. Die Polizei vermutet, dass es sich beim dem Schmuck um entsorgtes Diebesgut aus weiteren Einschleichdiebstählen handeln könnte (wir berichteten) und die vermeintlichen Geschädigten bislang keine Anzeige erstattet haben. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/ 7 40 40, zu melden. In umittelbarer Nähe des Fundorts, am Fecampring, war ein unbekannter Mann unter einem Vorwand am Freitag zuvor in die Wohnung einer 90-Jährigen eingedrungen. Es sei aber nichts gestohlen worden.