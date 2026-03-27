Rheinfelden: Die Städtische Wohnbau hat ein Rekordjahr hinter sich

2025 war das beste Geschäftsjahr in der 75-jährigen Geschichte der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden. Was das bedeutet und wie es weitergeht.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft ist nach wie vor auf Wachstumskurs und unterstreicht nicht nur ihre wirtschaftliche Stärke, sondern auch ihren hohen Stellenwert im Wohnungsbaugeschehen von Rheinfelden. Einen deutlichen Beweis dafür lieferte die Bilanzpressekonferenz am Donnerstag, die vom Aufsichtsratsvorsitzenden der Wohnbau, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, und Wohnbau-Geschäftsführer Markus geleitet wurde.

Mehr als Millionen Euro Bilanzgewinn Sie skizzierten einen Bilanzgewinn von 5,03 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025, das beste Ergebnis in der 75-jährigen Geschichte der Wohnungsbaugesellschaft.

Diese Gewinne würden auch in Zukunft dafür genutzt, um die auf Hochtouren laufende Wohnbau- und Sanierungsoffensive in Rheinfelden engagiert fortzusetzen und voranzutreiben, sagte Markus Schwamm. „Schließlich wird bezahlbarer Wohnraum in Rheinfelden nach wie vor dringend benötigt“, ergänzte Eberhardt.

Fluktuationsquote bleibt sehr gering

In diesem Zusammenhang verwiesen beide darauf, dass trotz einer deutlich ausgeweiteten Investitionstätigkeit die Eigenkapitalquote bei 39 Prozent und damit auf einem sehr stabilen Niveau liege. Daher sei man in der Lage, auch in wirtschaftlich sehr anspruchsvollen Zeiten in die Modernisierung und Sanierung des Bestandes zu investieren.

23,4 Millionen Euro investiert

Investitionen wurden im Jahr 2025 in Höhe von 23,4 Millionen Euro getätigt, wobei die Verbindlichkeiten moderat von 70,1 Millionen auf 81 Millionen Euro angestiegen seien. Dies sei auch ein wichtiges Zeichen einer stabilen Vermögens-und Finanzlage, so Schwamm. Er verwies auch auf eine stabile, mit 6,5 Prozent verbleibende Fluktuationsrate, was einerseits auf die hohe Zufriedenheit der Mieter hindeute, andererseits aber auch die Möglichkeiten einschränke, bestehenden Wohnraum neu zu vergeben.

Im Rahmen der ausgerufenen Wohnraum- und Sanierungsoffensive wurde bei der Bilanzpressekonferenz bis Ende 2027 auf 257 neue Mietwohnungen verwiesen, wobei 239 bereits bezogen seien. Dies könne sich, wie auch die übrigen Kennzahlen, im überregionalen Vergleich sehen lassen, so der Wohnbau-Geschäftsführer.

Investitionsvolumen soll zurückgefahren werden

Für die kommenden Jahre prognostiziert er Investitionen in Höhe von 30,5 Millionen Euro, was auch für stabile Gewerbesteuereinnahmen und eine Stärkung der heimischen Wirtschaft sorge, wie der Ob ergänzte. Er teilte mit, dass neben den laufenden Projekten weitere attraktive Vorhaben entwickelt, vom Aufsichtsrat beschlossen und schon bald der Öffentlichkeit vorgestellt würden, um die gemeinsame Sanierungs- und Wohnraumoffensive fortzusetzen.

Energetische Sanierungen

Betont wurde in diesem Zusammenhang, dass auch die energetischen Sanierungen in den nächsten Jahren in den Vordergrund rücken, um die Klimaziele erreichen zu können.

Dass das jährliche Investitionsvolumen aufgrund einer langfristigen Unternehmensführung auch wieder gedrosselt werden soll, wurde bei der Bilanzpressekonferenz ebenfalls bekanntgegeben. Danach soll das jährliche Investitionsvolumen ab dem Jahr 2028 wieder zurückgefahren werden und auf den wohnungswirtschaftlichen Fokus ausgerichtet werden.

Investitionsvolumen wird zurückgefahren

Das jährliche Investitionsvolumen sollte daher die Summe von 12 Millionen Euro ab dem Jahr 2031, gegebenenfalls auch früher, nicht überschreiten. Außerdem laute die strategische Ausrichtung, dass die entsprechenden Unternehmensgewinne – wie bisher – im Einklang zum Investitionsvolumen stehen, so die Botschaft der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden.