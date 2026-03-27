Rheinfelden: Die Städtische Wohnbau hat ein Rekordjahr hinter sich

2025 war das beste Geschäftsjahr in der 75-jährigen Geschichte der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden. Was das bedeutet und wie es weitergeht.
Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft ist nach wie vor auf Wachstumskurs und unterstreicht nicht nur ihre wirtschaftliche Stärke, sondern auch ihren hohen Stellenwert im Wohnungsbaugeschehen von Rheinfelden. Einen deutlichen Beweis dafür lieferte die Bilanzpressekonferenz am Donnerstag, die vom Aufsichtsratsvorsitzenden der Wohnbau, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, und Wohnbau-Geschäftsführer Markus geleitet wurde.