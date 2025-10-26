Rheinfelden: 56-Jährige verliert auf der A 861 die Kontrolle über ihr Auto
Im Kurvenverlauf der Ausfahrt Rheinfelden-Süd der Autobahn 861 verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Auto und verunfallt. Sie bleibt unverletzt.

Beim Verlassen der Autobahn 861 hat eine eine 56-jährige Frau am Donnerstag um 12.10 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd verunfallt, teilt die Polizei mit. Sie war von der Schweiz her auf der A 861 unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd die Autobahn verlassen, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Im Kurvenverlauf verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts auf den Grünstreifen ab.

 

Beim Gegenlenken drehte sich das Auto der 56-Jährigen und kollidierte mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn, heißt es weiter. Die Autofahrerin blieb unverletzt, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Auto dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, heißt es. Den Sachschaden schätzt die Polizei in ihrer Mitteilung auf etwa 10 000 Euro.

 