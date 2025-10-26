Rheinfelden: 56-Jährige verliert auf der A 861 die Kontrolle über ihr Auto

1 Eine 56-Jährige verliert in der Autobahnausfahrt bei Rheinfelden die Kontrolle und prallt in die Leitplanke (Symbolbild). Foto: Im Kurvenverlauf der Ausfahrt Rheinfelden-Süd der Autobahn 861 verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Auto und verunfallt. Sie bleibt unverletzt.







Beim Verlassen der Autobahn 861 hat eine eine 56-jährige Frau am Donnerstag um 12.10 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd verunfallt, teilt die Polizei mit. Sie war von der Schweiz her auf der A 861 unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd die Autobahn verlassen, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Im Kurvenverlauf verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts auf den Grünstreifen ab.