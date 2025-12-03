Rheinau im Ortenaukreis: Mutter rastet nach Busfahrt aus – Fahrer verletzt

Weil im Bus ein Kinderwagen in einer Kurve umkippt, gerät eine Mutter an der Endhaltestelle in Rage – und schlägt auf den Fahrer ein. Nun sucht die Polizei nach der Frau.

Weil sie sich offenbar derart über die Fahrweise eines Busfahrers geärgert hat, soll eine Mutter auf diesen losgegangen sein. Die Frau soll den Mann an der Endhaltestelle im badischen Rheinau (Ortenaukreis) attackiert und verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Er sei zu Boden gestürzt und im Gesicht verletzt worden. Sein Hemd sei zerrissen und mehrere Goldketten seien beschädigt worden.

Laut Polizei war die Frau am Dienstagabend in Kehl mit zwei Begleiterinnen und mehreren Kinderwagen in den Linienbus gestiegen. Die Gruppe habe sich auf normale Plätze gesetzt – nicht auf die vorgesehenen Stellflächen für Kinderwagen.

In einer Kurve sei ein Wagen umgekippt, verletzt wurde dabei offenbar niemand. Als sich der Fahrer nach dem Vorfall erkundigte, ob alles in Ordnung sei, habe er nur eine unverständliche Antwort erhalten.

Auch am Boden soll die Attacke weitergegangen sein

Rund 40 Minuten später, an der Endhaltestelle, soll die Frau den Fahrer zur Rede gestellt – und ihn unvermittelt attackiert haben. Laut Polizei ging der Mann zu Boden, die Frau soll dennoch weiter auf ihn eingeschlagen haben. Ein Kollege des Busfahrers beobachtete demnach den Angriff. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht weitere Zeugen.

Die 22-Jährige meldete sich einen Tag nach dem Vorfall bei der Polizei. „Sie hat nun die Gelegenheit, die Geschehnisse aus ihrer Sicht darzustellen“, hieß es.