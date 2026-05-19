Rhein-Neckar-Kreis: Psychiatrie zeigt sich nach Tod von Patient bestürzt

Polizisten fixieren einen Psychiatriepatienten in Wiesloch. Der Mann stirbt. Wie die betroffene Einrichtung reagiert.
Weil ein 34 Jahre alter Psychiatriepatient in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) während einer Fixierung durch Polizisten kollabiert und gestorben ist, zeigt sich das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) bestürzt. „Im PZN herrscht große Betroffenheit“, teilte die Pressestelle der „Rhein-Neckar-Zeitung“ mit. Selbstverständlich werde man die Ermittlungen vollumfänglich unterstützen. Die Pressestelle reagierte zunächst nicht auf Anfrage der dpa.