Rhein-Neckar-Kreis: Massenkarambolage mit acht Autos auf der A5

Sieben Autos sind auf der Autobahn 5 bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) aufeinander aufgefahren. Drei Autofahrer in der Mitte hätten am Sonntag zwar noch rechtzeitig gebremst, doch seien ebenfalls durch einen Auffahrunfall aufeinander aufgeschoben worden, wie die Polizei mitteilte. Auslöser für den Unfall war ein 57 Jahre alter Autofahrer, der zu spät bemerkte, dass das Auto vor ihm bremste.