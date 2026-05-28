RGG-Musical Hausach: Mit Herzblut in Richtung Premiere

Bei „Rags“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In den Hauptproben feilen Darsteller, Orchester, Technik und Kostümteam am letzten Schliff.
Die Proben für das RGG-Musical „Rags“ sind in der heißen Phase. Momentan stehen die Hauptproben an, bei denen alle Darsteller in Kostümen und in Begleitung von Live-Musik auf der Bühne stehen. Zuvor haben sie einzeln, in kleineren Gruppen und zu Musik vom Band geübt – und das erfordert von allen Beteiligten jede Menge Einsatz. Vor allem aber von Regisseur Giovanni Gino Santo, der alles und alle im Blick behalten muss.