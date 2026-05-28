RGG-Musical Hausach: Mit Herzblut in Richtung Premiere

Die Proben für das RGG-Musical „Rags“ sind in der heißen Phase. Momentan stehen die Hauptproben an, bei denen alle Darsteller in Kostümen und in Begleitung von Live-Musik auf der Bühne stehen. Zuvor haben sie einzeln, in kleineren Gruppen und zu Musik vom Band geübt – und das erfordert von allen Beteiligten jede Menge Einsatz. Vor allem aber von Regisseur Giovanni Gino Santo, der alles und alle im Blick behalten muss.

Er steht auf einem Tisch vor der Bühne und gibt von dort Anweisungen, springt wieder herunter, läuft in die eine Ecke der Bühne, korrigiert die Haltung eines Darstellers, rennt zur anderen Ecke, schiebt andere auseinander, um die Bühne wieder zu verlassen und von seinem Tisch aus alles im Blick zu haben. Doch nicht nur die Leistungen der Darsteller werden verbessert.

Das erste Zusammentreffen aller Beteiligten zeigt, dass es auch bei der Kommunikation zwischen Orchester und Technik noch Optimierungsbedarf gibt. Bei einem Stück ist ein kurzes Flötensolo im Vergleich zu den restlichen Instrumenten zu laut, was sofort angepasst wird. Die Darsteller und Musiker proben die ersten Szenen, die Ankunft in New York. Während sie vom hinteren Teil der Stadthalle zur Bühne strömen, sind immer wieder Kommandos von Santo zu hören. „Gesichter!“, „Achtet darauf, dass ihr synchron seid!“ und immer wieder: „Stop!“, woraufhin alle ihr Spiel unterbrechen. Jedes Detail, und sei es nur eine Handbewegung, ein Schritt oder eine Körperdrehung, wird korrigiert, verbessert und optimiert.

Foto: Reinhard

Das gilt auch für die Kleidung der Darsteller. Auch für das Kostümteam ist es das erste Mal, dass es seine Werke auf der Bühne und im Zusammenspiel mit anderen Kleidern, Westen und Hosen sieht. Auch hier werden immer wieder Vorschläge gemacht, die das Gesamtbild vervollkommnen, und sei es, den Schal zu öffnen oder die Mütze geradezurücken. Die Nachwuchsschauspieler und -sänger sind trotz der hohen Temperaturen unter den Scheinwerfern hochkonzentriert. Auch wenn sie gerade nicht im Einsatz sind, singen sie lautlos mit, proben Gestik und Mimik. Jeder weiß genau, wann er was zu tun hat.

Wie Ingo Franz, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, erläutert, gibt es ein detailliertes Skript, das alle Einsätze minutiös festhält. Es enthält Anweisungen für alle Teams, also für Technik, Beleuchtung, Ton, Orchester und Bühnenbild sowie für alle weiteren Beteiligten. „Und es wird laufend aktualisiert“, so Franz. Momentan umfasst das Skript 90 Seiten. Damit alles nach Plan läuft und auch für den Fall, dass improvisiert werden muss, stehen alle Beteiligten über Headsets in ständigem Kontakt zueinander. „Damit alle da sind, wo sie hingehören“, wie Franz zusammenfasst.

Alle stehen über Headsets in Kontakt zueinander

Nachdem alle kleineren Mängel behoben sind, startet die Szene wieder von vorne. Giovanni Gino Santo springt von hier nach da, kommentiert beständig das Geschehen, gibt Kommandos, verteilt aber auch Lob. Doch nicht nur er optimiert. Auch Reinhardt Bäder, der die musikalische Leitung hat, gibt von der Orchesterbühne aus Anweisungen. „Der arme Akkordeonist verhungert hier gerade, weil ihr zu langsam seid. Ein bisschen flotter“, bittet er beispielsweise die Chormitglieder.

Auch Fragen an die Technik werden immer wieder gestellt. „Was ist mit der Dampfhupe? Haben wir schon eine Dampfhupe?“, erkundigt sich Santo zwischendurch. Es gibt noch keine Hupe, also wird das Geräusch kurzerhand improvisiert. Im Verlauf der Probe wird Santo immer zufriedener und das Lob nimmt zu. „Sehr, sehr schön, das ist sehr rührend“, ist von ihm zu hören, und: „Das ist sehr gut gespielt, ja, genau so.“

Während der Pfingstferien werden die Darsteller intensiv weiterproben, sowohl zusammen als auch einzeln. Auch hinter der Bühne wird die Premiere fleißig vorbereitet. Die Halle wird bestuhlt, und auch am Bühnenbild wird weiter gefeilt. Zudem müssen noch einige Videos einprogrammiert werden. Bis zum 7. Juni ist also noch einiges zu tun.

Aufführungen

Die Aufführungen finden an folgenden Terminen in der Hausacher Stadthalle statt: Sonntag, 7. Juni, 18 Uhr; Montag, 8. Juni, 19 Uhr; Mittwoch, 10. Juni, 19 Uhr; Freitag, 12. Juni , 19 Uhr; Samstag, 13. Juni, 18 Uhr. Die Hallenöffnung erfolgt jeweils eine beziehungsweise eineinhalb Stunden vor Beginn. Eintrittskarten sind bei der Tourist-Info Hausach, bei Stifte & Mohr in Hausach, im Buchladen Limberger in Haslach, bei Tabak und Herrenmode Schmidt in Wolfach sowie im Sekretariat des Robert-Gerwig-Gymnasium.