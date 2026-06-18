RGG-Musical Hausach: „Diese Treue ist etwas Besonderes“

Der letzte Vorhang ist gefallen, und bei den Darstellern und Verantwortlichen hinter der Bühne des Hausacher RGG-Musicals „Rags“ mischt sich zur Freude über die gelungenen Vorstellungen auch Trauer darüber, dass die aufregende Zeit vorbei ist. Am vergangenen Samstag standen alle zum letzten Mal zusammen auf der Bühne oder arbeiteten hinter den Kulissen daran, den Zuschauern ein einmaliges Erlebnis zu bescheren. Das ist ihnen gelungen, wie die Verantwortlichen im Gespräch mit unserer Redaktion berichten. Auch sonst sind sie sehr zufrieden mit dem Geleisteten.

„Wir hatten noch nie ein Musical, bei dem an jedem Abend alles so reibungslos geklappt hat“, fasst Ingo Franz zusammen, der für die Öffentlichkeitsarbeit der RGG-Musicals zuständig ist. Er hebt hervor, dass es auch technisch keine Probleme gegeben habe. „Sogar die hohen Stimmen, die akustisch schwer für die Mikrofone einzustellen sind, waren sehr gut hörbar. Die Technik hat super Arbeit geleistet“, lobt er. Vor allem aber habe die Zusammenarbeit geklappt „wie am Schnürchen“, so Franz. Deutlich geworden sei das an einem Abend, als die Headsets ausfielen, über die alle miteinander kommunizierten. „Wir hatten dann nur das Skript, in dem der genaue Ablauf festgehalten war. Trotzdem wusste jeder genau, wann er wo sein muss“, berichtet Franz. Drei der fünf Vorstellungen seien so gut wie ausverkauft gewesen. Erwartungsgemäß seien die Termine am Wochenende besser besucht gewesen als unter der Woche.

Spannungsbogen vom Anfang bis zum Ende

Auch Regisseur Giovanni „Gino“ Santo sowie der musikalische Leiter Reinhardt Bäder zeigen sich sehr zufrieden. „Wir haben den Schwung gut gefunden und bei den Aufführungen von Beginn bis zum Ende einen Spannungsbogen halten können. Es war kompakt und kurzweilig“, erklärt Bäder. Regisseur Giovanni Santo gibt zu, dass ihm die Länge des Stücks etwas Sorge bereitet habe. „Man schaut ja immer auf die Zeit, und 80 Minuten für den ersten und 65 Minuten für den zweiten Akt sind schon eine Herausforderung“, meint er. Das Problem: Die tatsächliche Länge lässt sich während der Proben schwer erkennen. „Das erkennen wir erst kurz vor knapp, wenn alles steht“, so Santo. Doch die meisten Zuschauer hätten ihnen gegenüber gesagt, dass ihnen die 80 Minuten gar nicht wie 80 Minuten vorgekommen seien, berichtet Bäder.

Ein besonderes Lob spricht er dem Chor aus, der „Keimzelle des Musicals“, wie Bäder zusammenfasst. „Er hat großartig und mit vielen verschiedenen, sicheren Stimmen zusammengearbeitet. Es gab einen tollen Zusammenhalt innerhalb des Chors.“ Die Jugendlichen hätten eine besondere soziale Vernetzung erlebt, und viele hätten schon erklärt, dass sie beim nächsten Musical in zwei Jahren wieder dabei sein wollen – auch als Ehemalige, wenn sie das Gymnasium gar nicht mehr besuchen. Dass dieses Mal besonders viele Mitglieder des 6/7er-Chors mitwirkten, habe ihm anfangs etwas Kopfzerbrechen bereitet, berichtet Regisseur Giovanni Santo. Aufgrund des neuen Musikzugs am Gymnasium habe sich die Anzahl der jüngeren Sänger im Vergleich zu früheren Musicals nahezu verdoppelt. Nach der ersten Probe sei er sich unsicher gewesen, ob das klappen würde. „Aber diese Sorgen haben sich dann bald aufgelöst“, so Santo. Die Jugendlichen hätten eine fantastische Entwicklung gemacht. „Sie hatten anfangs gar keine Vorstellung davon, worauf sie sich eingelassen hatten, und haben uns da einen enormen Vertrauensvorschuss gegeben. Und von Probenwochenende zu Probenwochenende haben sie tolle Fortschritte gemacht“, berichtet Santo.

Enorme Solidarität über Altersgrenzen hinweg

„Wir fordern und fördern“, fassen er und Bäder zusammen. Es sei eine Freude, die Entwicklung der Jugendlichen zu jungen Erwachsenen teilweise über Jahre zu begleiten. Besonders beeindruckt habe sie dabei die Solidarität und das Miteinander über die Altersgrenzen hinweg, sagt Santo.

Aber auch vor der Technik ziehe er seinen Hut, sagt er. „Die Timings, also was sie wann tun muss, entstehen erst kurz vor den Aufführungen. Das Technik-Team muss das innerhalb kürzester Zeit draufhaben“, führt er aus. Ein glücklicher Umstand sei in diesem Zusammenhang, dass mehrere Personen mitwirken, die professionell in der Veranstaltungstechnik tätig sind.

Dass einige der Mitwirkenden, gerade hinter der Bühne, über mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte, dabei sind, sei eine der Besonderheiten des RGG-Musicals. Viele von ihnen sind Eltern ehemaliger Schüler und würden sich jedes Mal darauf freuen, sich wiederzusehen. „Diese Treue zum Projekt ist etwas ganz Besonderes“, sagen Santo und Bäder.

Wirkung des Stücks

Positiv hervorgehoben hätte das Publikum auch die Aktualität des im Musicals, berichten Santo und Bäder. Mit Themen wie Migration, Frauen- sowie Arbeiterrecht und Identität hätten die meisten sich emotional abgeholt gefühlt. Es habe viele Augenblicke gegeben, die die Zuschauer tief berührten. Bäder betont in diesem Zusammenhang aber: „Wir haben keine politische Botschaft geteilt, sondern die Geschichten von Menschen erzählt.“