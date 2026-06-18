RGG-Musical Hausach: „Diese Treue ist etwas Besonderes“

Nach dem letzten Vorhang ziehen die Verantwortlichen des Hausacher RGG-Musicals „Rags“ Bilanz.
Der letzte Vorhang ist gefallen, und bei den Darstellern und Verantwortlichen hinter der Bühne des Hausacher RGG-Musicals „Rags“ mischt sich zur Freude über die gelungenen Vorstellungen auch Trauer darüber, dass die aufregende Zeit vorbei ist. Am vergangenen Samstag standen alle zum letzten Mal zusammen auf der Bühne oder arbeiteten hinter den Kulissen daran, den Zuschauern ein einmaliges Erlebnis zu bescheren. Das ist ihnen gelungen, wie die Verantwortlichen im Gespräch mit unserer Redaktion berichten. Auch sonst sind sie sehr zufrieden mit dem Geleisteten.