Rezertifizierung für Tourist-Info: Baiersbronn glänzt mit Gästeservice

Die Tourist-Information am Rosenplatz erlangte bei der Rezertifizierung durch den Deutschen Tourismusverband 111 von 120 möglichen Punkten. Die rote „i-Marke“ darf also bleiben.

Baiersbronns Gäste finden vor Ort nicht nur atemberaubende Natur und regionale Köstlichkeiten, sie erwartet auch ein erstklassiger Gästeservice, schreibt die Tourist-Information Baiersbronn in einer Pressemitteilung. Mit 111 von 120 möglichen Punkten habe die Baiersbronner Tourist-Information am Rosenplatz ein großartiges Ergebnis bei der Rezertifizierung durch den Deutschen Tourismusverband (DTV) erzielt und dürfe auch weiterhin die rote „i-Marke“ tragen.

Das „i-Marke“ genannte rote Hinweisschild mit dem charakteristischen „i“ für Informationsstelle solle Touristen auf dem schnellsten Weg zur vorbildlichen Tourist-Information führen. Denn es werde ausschließlich Tourist-Informationen verliehen, die durch hervorragende Beratungsqualität, ein umfassendes Informationsangebot und zusätzliche Dienstleistungen überzeugen, heißt es darin weiter. Längst nicht alle Tourist-Informationen genügen diesen hohen Ansprüchen, schreibt die Tourist-Information Baiersbronn.

Einheitliche Standards

Für die Rezertifizierung müssen bundesweit einheitliche Standards eingehalten werden. Zunächst prüfte der DTV, ob alle 14 Mindestkriterien erfüllt sind: Dazu gehören unter anderem eine gute Ausschilderung, qualifiziertes Personal – mindestens ein Mitarbeiter muss innerhalb der vergangenen zwei Jahre eine Weiterbildung absolviert haben – sowie die Bereitstellung kostenloser Informationen über Baiersbronn und die Region.

Qualitätscheck vor Ort

Darauf folgte ein umfangreicher Qualitätscheck vor Ort: 40 einzelne Kriterien wurden unter die Lupe genommen. Bewertet wurden beispielsweise die Außenanlage, die räumliche Ausstattung, die Informationsangebote zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, ÖPNV-Angebote und Tourist-Cards.

Ebenso sei der personelle Service geprüft worden, zum Beispiel darauf, ob die Betreuung ausländischer Gäste durch die ständige Präsenz von mindestens einer Person für Auskünfte in englischer Sprache gewährleistet ist.

Unsere Empfehlung für Sie Tourismus in Baiersbronn Bei den Übernachtungen unter den Top fünf im Schwarzwald Der Jahresabschluss 2024 weist einen Verlust in Millionenhöhe aus – bei der Vorstellung des Ergebnisses der Baiersbronn Touristik standen aber nicht nur nackte Zahlen im Mittelpunkt.

„Wir freuen uns riesig über dieses großartige Ergebnis“, wird Christina Palma Diaz, Tourismusdirektorin in Baiersbronn, in der Mitteilung zitiert. „111 von 120 Punkten zeigen, dass wir sehr gut unterwegs sind. Gleichzeitig motiviert uns die Analyse des DTV, unsere Kompetenzen noch weiter auszubauen, um unseren Gästen auch in Zukunft die bestmögliche persönliche Beratung zu bieten.“

Weitere drei Jahre

Mit der Rezertifizierung darf die Tourist-Information in Baiersbronn nun für weitere drei Jahre mit der „i-Marke“ werben, bis dann die nächste umfassende Qualitätsprüfung ansteht.

Weitere Informationen gibt es unter www.baiersbronn.de.