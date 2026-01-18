Rezertifizierung für Tourist-Info: Baiersbronn glänzt mit Gästeservice

Die Tourist-Information am Rosenplatz erlangte bei der Rezertifizierung durch den Deutschen Tourismusverband 111 von 120 möglichen Punkten. Die rote „i-Marke“ darf also bleiben.
Baiersbronns Gäste finden vor Ort nicht nur atemberaubende Natur und regionale Köstlichkeiten, sie erwartet auch ein erstklassiger Gästeservice, schreibt die Tourist-Information Baiersbronn in einer Pressemitteilung. Mit 111 von 120 möglichen Punkten habe die Baiersbronner Tourist-Information am Rosenplatz ein großartiges Ergebnis bei der Rezertifizierung durch den Deutschen Tourismusverband (DTV) erzielt und dürfe auch weiterhin die rote „i-Marke“ tragen.