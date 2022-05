1 Ronja Schanz (von links), Judith Holzer und Nina Schanz ist die Gemeinschaft in der Gemeinde wichtig. Foto: Holzer

Es gibt doch nichts, was so gut schmeckt wie selbstgebackener Kuchen – das dachten sich auch Judith Holzer und die Schwestern Ronja und Nina Schanz. Sie haben die besten Backrezepte aus Epfendorf gesammelt und ein Buch herausgebracht.















Epfendorf - Vom Rhabarberkuchen über die Nutellatorte bis zum klassischen Mürbteig – in den vergangenen zwei Jahren haben die Epfendorferinnen Judith Holzer (30), Nina Schanz (30) und Ronja Schanz (26) fleißig Rezepte in ihrer Heimatgemeinde gesammelt. Daraus entstanden ist ein Backbuch von Epfendorfern für Epfendorfer.

Ort liegt ihnen am Herzen

"Wir sind alle Vereinskinder, denen der Ort und die Gemeinschaft am Herzen liegen", erklärt Nina Schanz, wie die Idee zum "Backbiachle" entstanden ist. Gerade die Pandemie habe dem Hobby Backen einen richtigen Push gegeben. Und oft frage man sich ja, wenn Anlässe, wie Geburtstage anstünden, was man backen könne. "Oft findet man ja dann im Internet verschiedene Rezepte, aber da fehlt irgendwie die persönliche Note", findet Nina Schanz. Außerdem könne man nur anhand der Bewertungen abschätzen, ob das Ergebnis dann auch wirklich gut schmeckt.

Rund 70 Rezepte

Beim "Backbiachle" ist das anders. Alle rund 70 Rezepte, die sie in der Gesamtgemeinde gesammelt haben, wurden auf Geschmack und Durchführbarkeit geprüft. "Es gab Wochen, in denen ich vier Mal gebacken habe", erzählt die 30-Jährige lachend. So hatte sie dann auch gleich ein passendes Foto zur Bebilderung des jeweiligen Rezeptes.

Schön sei gewesen, wie viele Bürger sich an dem Gemeinschaftsprojekt beteiligen wollten. "Es gab wirklich ganz viele, die bereit waren, ihr Lieblingsrezept mit uns und den Lesern zu teilen." Auch Alois Bushart, der früher die gleichnamige Bäckerei in Epfendorf geführt hat, ist im "Backbiachle" vertreten.

Ursprünglich sollte ein Weihnachtsbackbuch aus dem Werk nehmen, aber angesichts der Fülle an Rezepte wurde der Redaktionsschluss verschoben und das Buch erweitert.

Mix aus Traditionellem und Neuem

Nina Schanz ist besonders von der Vielfalt der Rezepte begeistert. Von ganz einfachen Anleitungen über Klassiker und Herzhaftes bis zu ausgefallenen Kreationen finde man im "Backbiachle" alles. Besonders macht das Werk auch der Mix aus Traditionellem und Neuem, aus älteren, erfahrenen Hobby-Bäckern und Kindern, die das Backen schon jetzt für sich entdeckt haben.

In der Vorbereitungsphase und in der Druckvorstufe erhielten die drei Frauen Unterstützung vom Epfendorfer Verein "ImpulsE". Dieser übernimmt auch den Verkauf des "Backbiachle", das es für 19 Euro erstmals beim Oldtimertreffen am Sonntag, 22. Mai, in Epfendorf zu kaufen geben wird.

Wenn das "Backbiachle" gut ankommt, könnten die Frauen sich vorstellen, auch mal ein Kochbuch mit gesammelten Rezepten herauszubringen.