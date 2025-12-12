Rezepte der Trainer: So kam es dazu, dass der Haslacher Fitnessturm ein Kochbuch produzierte

Der Fitnessturm Haslach hat ein 45-seitiges Kochheft produziert, das die Lieblingsgerichte der Mitarbeiter bündelt.
Reiscurry mit Pute, Quetschkartoffeln, Bärlauch-Spargel-Risotto oder Lachs mit Kräuter-Käse-Kruste: Rezepte wie diese finden sich unter dem Titel „Turmgenuss“ in einem Heft, das das Team des Haslacher Fitnessturms herausgegeben hat. In ihm finden sich gesunde Gerichte, „alles, was uns stark macht“, wie es im Vorwort heißt. Wer in diesem allerdings Nährwertangaben, Kalorienzahlen und den erhobenen, gesundheitsbewussten Zeigefinger sucht, wird enttäuscht. Es soll vielmehr eine Hommage an das Team, dessen Unterschiede und Genuss an sich sein, wie Geschäftsführerin Bettina Hoferer und Sporttherapie-Studentin Annika Brucker betonen. Sie beide haben federführend das 45 Seiten umfassende Kochheft herausgebracht.