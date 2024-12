Weihnachten steht vor der Türe. Aber was soll es zum Essen geben? Der Naturgasthof Hirzwald in Triberg zeigt, wie schnell und einfach ein etwas anderes Weihnachtsmenü entstehen kann - ganz ohne tierische Produkte.

Leberkäse oder Saitenwürstchen mit Kartoffelsalat, Fondue, Raclette oder auch ein „klassischer“ Rinderbraten stehen an Heiligabend bei vielen Familien auf der Speisekarte. Zugrunde liegen häufig jahrelange Traditionen.

Aber warum nicht mal was Neues ausprobieren? Stefanie und Jan vom Naturgasthof Hirzwald in Triberg, an der Grenze zu St. Georgen, verraten, wie schnell und ganz ohne tierische Produkte ein leckeres Weihnachtsmenü gezaubert werden kann. Im Zusammenhang mit dem Naturgasthof verwenden die Mitglieder nur ihren Vornamen – das ist sogar in der Satzung festgelegt.

Weihnachtszeit ist Familienzeit und daher möchte Stefanie auch etwas Besonderes auf den Tisch bringen. Was das vegane Drei-Gänge-Menü ausmacht: Sowohl Vor- als auch Nachspeise bestehen aus Rohkost. Alle Gerichte finden sich auf der derzeitigen Speisekarte des Naturgasthofs und sind für etwa vier Personen ausgelegt.

Bei Rohkost kann viel vorbereitet werden

Zur Vorspeise gibt es einen Feldsalat mit Orangen und Nüssen. Der Vorteil an Rohkost sei, dass die Gerichte schnell gemacht sind und auch viel vorbereitet werden könne. Außerdem könne der Platz in der Küche ganz anders genutzt werden, da für die Vorspeise auch kein Ofen nötig ist.

Vorspeise: Feldsalat mit Orangen und Nüssen

Zutaten

> 200 g Feldsalat

> 4 Orangen

> 160 g Rohkostöl

> 2-3 EL Senf

> Nüsse nach Belieben

> Salz und Pfeffer Zubereitung

1. Den Feldsalat waschen. Dann zwei Orangen waschen und filetieren und in Stücke schneiden.

2. Für die Salatsoße zwei Orangen waschen und auspressen. Danach den Orangensaft mit dem Rohkostöl und dem Senf mixen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann Nüsse hacken.

3. Kurz vor dem Servieren den Feldsalat mit der Salatsoße mischen und auf vier Teller aufteilen. Mit den Orangenstücken und den gehackten Nüssen garnieren.

Fertig ist die leckere, fruchtige Weihnachtsvorspeise.

Als Vorspeise gibt es einen Feldsalat mit Orange und Nüssen. Foto: Naturgasthof Hirzwald

Als Hauptgang präsentieren Stefanie und Koch Jan ein veganes Käsefondue aus dem Brotlaib. Das Brot wird im Naturgasthof samstags frisch gebacken, nachdem der Sauerteig zwei Tage geruht hat. „Sauerteigbrot schmeckt nicht sauer, das heißt nur so“, schmunzelt Koch Jan. Aber es passe auch jedes andere Brot dazu.

Veganes Fondue schnitt im Test besser ab

Beim Ausprobieren des Fondues, das eine Kartoffel-Cashew-Basis hat, habe das vegane Gericht im Vergleich zum tierischen Produkt sogar besser abgeschnitten – auch bei den Kindern, erzählt Stefanie. Es sei leicht bekömmlich und liege nicht so schwer im Magen. Die Zubereitungsdauer beträgt etwa 30 Minuten.

Hauptspeise: Veganes Käsefondue im Brotlaib

Zutaten

> 300 g Kartoffeln

> 1 mittelgroße Zwiebel

> 100 g Cashewkerne

> 50 ml pflanzliche Milch

> 75 ml veganer Weißwein

> 2 El Hefeflocken

> 1 Knoblauchzehe

> 1/2 TL Senf

> 1/2 TL Zitronensaft

> 1 Laib Sauerteigbrot

> Salz und Pfeffer Zubereitung

1. Die Cashewkerne über Nacht in Wasser einweichen.

2. Kartoffeln und Zwiebeln schälen, in Stücke schneiden und im Salzwasser weichkochen. Danach Kartoffeln, Zwiebeln, eingeweichte Cashewkerne, pflanzliche Milch, Weißwein, Hefeflocken und Knoblauch mit Senf, Zitronensaft, Salz und Pfeffer im Mixer glatt mixen. Eventuell mit Wasser verdünnen.

3. In einem Topf alles so lange köcheln, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nochmals mit Salz, Pfeffer und Hefeflocken abschmecken.

4. Das Sauerteigbrot aushöhlen und Beilagen nach Belieben vorbereiten. Veganes Käsefondue ins Brot füllen und genießen.

Als Beilage passen das restliches Brot, Chutney, Champignons, Trauben, Birnen, gedünstetes Wintergemüse, Rotkraut und Kräuterkartoffeln.

Die Hauptspeise des veganen Weihnachtsmenüs ist ein veganes Käsefondue im Brotlaib. Foto: Naturgasthof Hirzwald

Und auch etwas Süßes darf zum Schluss nicht fehlen. Mit einem Lebkuchen-Törtchen wird das Menü abgerundet. Auch wenn es unscheinbar aussieht - es trägt viel in sich. Zwar würde das Rezept viele Schritte benötigen, aber es sei trotzdem einfach und schnell gemacht, versichert Stefanie mit Blick auf den Umfang des Rezeptes.

Nachspeise: Lebkuchentörtchen mit Zwetschgen und Granola (Rohkost)

Zutaten Lebkuchentörtchen

> 250 g Mandeln

> 6-8 Datteln ohne Kern

> 1 MS Vanille

> Kokosöl für die Formen

> Muffinform klein aus Silikon

> 150 g Cashewkerne

> 150 ml Wasser

> 50 ml Apfeldicksaft

> 1 MS Vanille

> 75 ml sanft erwärmtes Kokosöl in Rohkostqualität

> 15 g Lebkuchengewürz Zutaten Zwetschgen

> 4-6 Zwetschgen (TK)

> 200 ml Wasser mit 2 EL Apfeldicksaft

> 1-2 EL gemahlene Flohsamenschalen Zutaten Granola

> 35 g rohe Mandeln

> 35 g rohe Haselnüsse

> 80 g Buchweizenkerne

> 35 g Haferflocken

> 15 g Sonnenblumenkerne

> 1 El Apfeldicksaft

> 1 EL Kokosöl

> 1 EL Kokosblütenzucker

> Zimt nach Belieben

Zubereitung Lebkuchentörtchen

1. Am Besten schon einen Tag vor Weihnachten Mandeln und Datteln zusammen über Nacht in Wasser einweichen. Genauso wie die Cashewkerne.

2. Mandeln, Datteln, Vanille im Mixer mixen. Außerdem die Förmchen mit Kokosfett ausfetten. Die Bodenmasse in die Förmchen drücken und im Kühlschrank kalt stellen.

3. Die Cashewkerne, Wasser, Apfeldicksaft, Vanille, Kokosöl und Lebkuchengewürz im Mixer glatt mixen auf die Bodenmasse gießen und am besten über Nacht im Kühlschrank kalt werden lassen. Kurz vor dem Servieren aus den Formen nehmen. Zubereitung Zwetschgen

1. Zuerst die Zwetschgen waschen, halbieren und entkernen.Nun in einer Schüssel den Saft mit den gemahlenen Flohsamenschalen verrühren. Erst etwas weniger Flohsamenschalen benutzen und nach einer viertel Stunde kontrollieren, ob der Saft etwas eingedickt ist. Der Saft sollte noch flüssig sein.

2. Beim Anrichten zwei Zwetschgenhälften auf die Lebkuchentörtchen legen und mit dem Saftgarnieren. Zubereitung Granola

1. Zunächst Mandeln, Haselnüsse mit der Hälfte der Buchweizenkerne, Haferflocken und Sonnenblumenkerne fein mahlen.

2. Kokosöl sanft unter 42 Grad erhitzen. Die Mehle nun mit den restlichen Zutaten vermengen, auf Dörrfolien oder Backpapier verteilen und im Dörrer unter 42 Grad durchtrocknen (zirka 10 Stunden) oder im Backofen bei 40 Grad.

3. Beim Anrichten auf die Zwetschgen streuen.

Das restliche Granola kann zum Beispiel mit Müsli gegessen werden.

Die Nachspeise ist ein Lebkuchentörtchen mit Zwetschgen und knusprigem Granola. Foto: Naturgasthof Hirzwald

Veganes Menü schneidet preislich besser ab

Die Gerichte funktionieren alle ohne Fertiggerichte und es könne alles selbst hergestellt werden, versichert Stefanie. „Wenn man weiß, was drin ist, kann man alles steuern. Zum Beispiel die Würze oder die Süße.“ Und das beste daran sei: Vieles kann am Vortag vorbereitet werden, so dass am Weihnachtstag selber fast nichts mehr gemacht werden müsse.

Von links freuen sich Stefanie, Jan und Mia vom Naturgasthof Hirzwald auf die besinnlichen Feiertage mit leckerem Essen. Foto: Elena Baur

Auch preislich schneidet das Menü gut ab. Wenn bei Fleischgerichten und bei den veganen Gerichten auf ähnlich hohe Qualität geachtet werde, dann sei das vegane Menü deutlich günstiger, berichtet Koch Jan. Außerdem seien viele Produkte meist sowieso im Haus vorzufinden, zum Beispiel Salz, Pfeffer oder auch Kartoffeln und Zwiebeln.

Oftmals gibt es in der Bevölkerung die Bedenken, dass bei einer veganen Ernährung Nährstoffe für den Körper fehlen. Da können die Betreiber des Naturgasthofs Entwarnung geben. Bei vielen Gerichten würden Wildkräuter viele wichtige Nährstoffe liefern. „Wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, gibt es für alles Lösungen“, ist sich Koch Jan sicher.

Hintergründe

Vornamen

Der Naturgasthof Hirzwald wird von dem Verein „Gemeinsam leben und arbeiten im Herzen des Schwarzwalds“ gepachtet. Die Vereinsmitglieder nutzen im Zusammenhang mit dem Naturgasthof ausschließlich ihre Vornamen – das ist sogar in der Satzung festgeschrieben.

Naturgasthof Hirzwald

Seit September steht auf der Speisekarte des Gasthofs ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte – und die Betreiber stehen mit Leidenschaft hinter dieser Entscheidung. „Es sind nur Gerichte auf der Karte, hinter denen wir zu 100 Prozent stehen“, verkündet Stefanie vom Naturgasthof Hirzwald. Weiter Informationen erhalten Interessierte unter https://www.hirzwald-triberg.de/.