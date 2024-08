Rezept zum Nachgrillen: Mit Lachs-Spinat-Röllchen gewinnen Weilheimerinnen die Grillmeisterschaft

1 Lachs-Spinat-Röllchen gab es zur Vorspeise des Weilheimer Grillquartetts bei der Antenne1-Grillmeisterschaft. Foto: Eberwein

Grillen wie die Antenne1-Grillmeister: Vier Frauen von der Tanzgarde Weilheim haben jüngst bei dem Wettbewerb des Radiosenders den Sieg errungen. Unsere Redaktion kennt die Sieger-Vorspeise – und verrät das Rezept zum Nachgrillen.









Sensationell haben Viviane Kopf, Iris Diaz Garcia, Nicole Glück und Conny Eberwein von der Tanzgarde Weilheim die „Antenne1-Grillmeisterschaft“ gewonnen. Die Aufgabe, ein Drei-Gänge-Menü mit je drei vorgegebenen Zutaten zu grillen, meisterte das Quartett so gut, dass sie sich am Ende mit Grillprofis, die kurz zuvor noch an der Grill-Weltmeisterschaft teilgenommen haben, den Sieg teilten.