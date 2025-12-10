Rezept aus Rottweil: Toll zu Weihnachten – so werden Springerle gebacken

Seit Jahrzehnten backt Gaby Wilbs-Müller Springerle nach dem Rezept ihrer Mutter. Wir haben ihr über die Schulter geschaut und manchen Kniff erfahren.
„Oh je, Springerle“, ist selbst von erfahrenen Weihnachtsplätzchenbäckerinnen und -bäckern immer wieder zu hören. Die Herstellung des traditionellen Festtagsgebäcks aus einem Anis-Eierschaumteig ist nämlich gar nicht so einfach. Entweder bekommen die Springerle keine „Füßchen“, das Motiv verschwindet beim Backen oder am Ende sind sie steinhart und ungenießbar. Aus diesem Grund sind sie eher selten auf adventlichen Gebäcktellern zu finden.