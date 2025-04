Rexinger Synagogenverein ändert Satzung: Mitglieder definieren Einsatz für eine offene Gesellschaft als Ziel

Reichspogromnacht in Horb Schüler erinnern an gefolterte Mitbürger

Über das Schicksal der Horber Familien Heinrich Stern und Gustav Schwarz nach der Reichspogromnacht berichten Schüler des MGGs. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr in der Ehemaligen Synagoge in Rexingen statt.