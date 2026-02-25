Rexinger Feuerwehr freut sich: „Die Jugendarbeit ist ein Traum“

Alle profitieren vom neuen Rexinger Feuerwehrhaus – das wurde beim Rückblick der Rexinger Feuerwehr auf 2025 deutlich.
Der neue Abteilungskommandant Thomas Gunkel konnte bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Rexingen auf ein sehr bewegtes Vereinsjahr zurückblicken. Es war vor allem geprägt von der Einweihung des neuen Domizils der Rexinger Wehr. Aktuell zählt Abteilungskommandant Gunkel in den Reihen der Abteilung 28 Aktive, darunter eine Kameradin. Die Altersgruppe umfasst zehn Kameraden, während die Jugendfeuerwehr aus mittlerweile 16 Kindern und Jugendlichen (15 männlich, eine weiblich) besteht. Aufgrund der hohen Beteiligung hält der Feuerwehrnachwuchs mittlerweile Übungen in zwei Gruppen ab.