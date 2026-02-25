Rexinger Feuerwehr freut sich: „Die Jugendarbeit ist ein Traum“

Der neue Abteilungskommandant Thomas Gunkel konnte bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Rexingen auf ein sehr bewegtes Vereinsjahr zurückblicken. Es war vor allem geprägt von der Einweihung des neuen Domizils der Rexinger Wehr. Aktuell zählt Abteilungskommandant Gunkel in den Reihen der Abteilung 28 Aktive, darunter eine Kameradin. Die Altersgruppe umfasst zehn Kameraden, während die Jugendfeuerwehr aus mittlerweile 16 Kindern und Jugendlichen (15 männlich, eine weiblich) besteht. Aufgrund der hohen Beteiligung hält der Feuerwehrnachwuchs mittlerweile Übungen in zwei Gruppen ab.

23 Übungen abgehalten Die Wehr setzt sich aus zwei Zugführern, vier Gruppenführern, neun Atemschutzgeräteträgern, einem Gerätewart und sieben Maschinisten zusammen. Moritz Asprion absolvierte ferner die Grundausbildung und besuchte zusammen mit Lucas Distel den Lehrgang für Atemschutzgeräteträger. Zusammengefasst hielt die Rexinger Abteilung 23 Gesamtwehrübungen, eine Hauptübung sowie eine Schulung für Staplerfahrer ab.

In den Übungen werden Unfallverhütungsvorschriften, Knoten und Stiche, Löscheinsatz, Hochwasserschutz und das Verhalten im Atemschutzeinsatz thematisiert. „Der Dienstbesuch war insgesamt in Ordnung, könnte aber beim ein oder anderen Kameraden noch besser sein“, appellierte Gunkel an die Feuerwehrleute. Insgesamt elf Einsätze, darunter zwei Brandeinsätze und acht Einsätze zur technischen Hilfe sowie eine Brandsicherheitswache, hatten die Rexinger im vergangen Jahr zu verbuchen. Insgesamt 180 Einsatzstunden kamen zusammen.

Flächenbrand bekämpft

Gunkel erwähnte unter anderem den Flächenbrand, der in der direkten Nähe des neuen Feuerwehrhauses ausbrach. In einer Ballenpresse sei es zu einer starken Hitzeentwicklung gekommen, wodurch ein Strohballen in Brand geriet. Das Feuer breitete sich schnell auf dem Stoppelfeld aus. Durch das Eingreifen zweier Landwirte, die ebenso Kameraden der Abteilung sind, konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und die verbleibende brennende Fläche abgelöscht werden.

Ebenfalls im Gedächtnis blieb der Dachstuhlbrand in der Freudenstädter Straße, bei dem 14 Personen der Feuerwehrabteilung im Einsatz waren. Seinen besonderen Dank richtete Abteilungskommandant Gunkel an Jugendwart Alexander Maier und seine tatkräftigen Helfer. „Nur durch ihr Engagement ist es möglich, die auf mittlerweile 16 Personen angewachsene Jugendfeuerwehr erfolgreich zu betreuen und auszubilden“, betonte Gunkel. Rexingens Ortsvorsteher Mario Kamphoff schloss sich diesen lobenden Worten an. „Die Jugendarbeit ist ein Traum“, konstatierte Kamphoff und hob dabei hervor: „Ich glaube, es ist eine der stärksten Jugendwehren in Horb, die wir hier haben.“

Vorteile des Neubaus

Bürgermeister Ralph Zimmermann gab sich in seiner Ansprache begeistert über den Feuerwehrhaus-Neubau. „Es ist ein wahres Schmuckstück geworden, aber es ist auch angemessen“, führte Zimmermann aus. Davon profitiere sicherlich auch der Übungsbetrieb der Abteilung. Ebenso wirke sich der Neubau positiv auf die Einsatzbereitschaft und auch die Kameradschaft der Aktiven aus. „Dadurch profitiert auch letztlich die Gesellschaft vom Neubau“, zeigte Zimmermann auf.

Beförderungen und Ehrungen

Beförderungen:

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Rexingen ehrten Abteilungskommandant Thomas Gunkel und Horbs stellvertretender Kommandant Thomas Hofer verdiente Mitglieder der Abteilung. Alexander Kohler und Lucas Distel wurden hierbei ferner zum Feuerwehrmann ernannt, während Sascha Gekle zum Hauptfeuerwehrmann ernannt wurde. Ehrungen

: Sascha Gekle erhielt ferner das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für seinen 15-jährigen Dienst, wie auch Florian Kaupp. Frank Wunderlich wurde für sein 40-jähriges Engagement mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold geehrt. In besonderer Ausführung wurde das goldene Ehrenzeichen an Gebhard Sayer überreicht, der bereits seit 50 Jahren im Dienst der Feuerwehr steht. „Ein halbes Jahrhundert im Feuerwehrdienst. Das ist eine Wahnsinns-Leistung“, stellte Abteilungskommandant Gunkel fest.