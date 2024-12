1 Benjamin Reichelt vom Landratsamt Calw erklärt im Ortschaftsrat Rexingen, was es mit den Ausgleichsmaßnahmen für die Hermann Hesse Bahn auf sich hat. Rechts Ortsvorsteher Mario Kamphoff. Foto: Jürgen Lück

Als Ausgleichsmaßnahme für die Hermann-Hesse-Bahn sollen Fledermäuse Unterschlupf in Rexingen finden. Kann das auch helfen gegen den geplanten Windpark Großer Hau?









Weil in den Tunneln der Hermann-Hesse Bahn zwischen Calw und Weil der Stadt so viele Fledermäuse sind, müssen Ausgleichsmaßnahmen her. Da klopft der Zweckverband auch in Rexingen an. Kann das auch helfen, den Windpark Großer Hau zu verhindern?