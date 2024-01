Revolverheld in Stuttgart: „Danke, dass ihr die Katze im Sack gekauft habt“

12 In Stuttgart gibt die Band das sechste Konzert ihrer Mini-Tour. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Deutschrockband Revolverheld hat sich clever neu erfunden und am Montagabend das Wizemann bis zum letzten Platz gefüllt.









„Die Welt ist heute eine andere. Die Musikwelt ist eine andere. Weshalb also als Band nicht mal wieder etwas anderes machen?“ – so werben Revolverheld für ihre Tour, für ihr neues Album. All das klingt sehr nach einem neuen Jahr, nach ehernen Vorsätzen. Werden Revolverheld, vor rund 20 Jahren die Newcomer der Deutschrockszene, ihren Ansprüchen gerecht? Am Montagabend kann man sich davon ein Bild machen, im Wizemann.