Revolutionär der Männermode wird 30: 6 legendäre Styles des Harry Styles

Männermode ist langweilig. Wie gut, dass es Harry Styles gibt, der Abwechslung in den Einheitsbrei der Anzugträger bringt und eine Modeikone für Männer und Frauen gleichermaßen ist.

Anzüge in Schwarz, Grau, Marineblau – wenn’s hoch kommt, bringt die Krawatte ein bisschen Farbe ins Spiel. Mal ehrlich: Männermode ist ziemlich langweilig. Auf den roten Teppichen der Filmpremieren oder Preisverleihungen sind die Smokings der Männer den Modemagazinen meist nur einen Nebensatz wert, so gleich sehen sie aus.

Wie gut, dass es Harry Styles gibt. Bei ihm ist der Nachname Programm, denn der britische Sänger und Schauspieler bringt Spannung in den Einheitsbrei der Anzugträger. Mal trägt er ein Hemd mit übergroßem Kragen zu einem extrem taillierten Jackett mit Schulterpolstern. Oder er kombiniert eine gepunktete Krawatte mit einem Blazer in Puderrosa. Der frühere „One Direction“-Sänger scheut sich auch nicht vor femininen Accessoires wie einer Perlenkette, einem Rüschenkragen oder einer winzigen Handtasche.

Damit durchbricht der Brite Geschlechter-Stereotype – und wird zur Modeikone für Männer und Frauen gleichermaßen. 2020 wurde er als erster Mann allein für das Cover der amerikanischen „Vogue“ fotografiert – in einem blassblauen Spitzenkleid.

„Bloß nicht konform“ scheint Styles Styling-Devise zu sein. Erlaubt ist, was gefällt. Bei dem Briten macht Mode Spaß und wird auf keinen Fall zu ernst genommen. Erwartungen sind dazu da, gebrochen zu werden.

1. Bloß nicht konform!



Foto: imago/UPI Photo

Schon als Harry noch Sänger bei „One Direction“ war, tanzte er modisch gerne aus der Reihe – mit diesem geblümten Anzug zum Beispiel.

2. Riviera-Look in Venedig



Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Stefano Costantino

Zu Venedig passt dieser Riviera-Look natürlich bestens: Harry Styles in einer Hose mit ausgestelltem Bein und einem Segler-Blazer mit Goldknöpfen. Das I-Tüpfelchen des Sommerlooks: Die übergroße Sonnenbrille und das azurblaue Seidentuch.

3. Dandy-Style der 70er

Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Marilla Sicilia

Dandy-Look der 70er: Doppelreiher mit betonten Schulterpolstern, übergroßer Kragen am Hemd und – super stylisch – weiße Schuhe.

4. Feminine Accessoires

Foto: imago images/Matrix/MATRIXPICTURES.CO.UK

Vor femininen Accessoires schreckt der Brite nicht zurück – selbstbewusst trägt er Handtasche, Ansteckblume und Perlenkette.



Foto: imago images/ZUMA Press/Kristin Callahan

Und wer sagt, dass transparente Stoffe und Spitze nur etwas für Frauen sind? Styles verwischt mit seinen Looks Geschlechtergrenzen.

5. Ungewöhnliche Farben



Foto: imago images/MediaPunch/RW

Puderrosa trifft auf Pünktchen – für Harry Styles ist Mode eine einzige große Spielwiese. Jacketts müssen bei Styles nicht immer aus Anzugstoff sein: Der Sänger trägt oft Samt...



Foto: imago images / MediaPunch/John Palmer

... – gerne in Farben, die richtig reinknallen. Wie hier in Royalblau oder auch in einem knalligen Lollipop-Pink.

6. Im Einteiler auf der Bühne



Foto: imago images/PA Images/Scott Garfitt

Besonders fantasievoll ist Styles bei seinen Bühnenoutfits: Einteiler scheinen es ihm dabei angetan zu haben.

Am 1. Februar wird Harry Styles 30. Was der Brite als Ü-30-Jähriger modisch auftischt? Spannend wird es garantiert.