Revolte in der Union: Das Rentenpaket der Bundesregierung wackelt

Die Junge Gruppe der Unionsfraktion hält das Rentenpaket für nicht zustimmungsfähig. Sie wäre stark genug, das Projekt zu Fall zu bringen.
Das Rentenpaket der Bundesregierung wackelt. Die Junge Gruppe der Unionsabgeordneten stellt sich gegen den Gesetzentwurf, der von der Bundesregierung bereits auf den Weg gebracht worden ist. Der Gesetzentwurf sei „in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig“, heißt es in einem Beschluss der Gruppe. Milliarden an Folgekosten nach dem Jahr 2031 seien „gegenüber der jungen Generation nicht zu rechtfertigen“. Sollten die 18 Unionsabgeordneten das Gesetz am Ende ablehnen, stünde die schwarz-rote Koalition ohne Mehrheit da.