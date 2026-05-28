Revitalisierung: So ist der aktuelle Stand bei der Siebentäler Therme in Bad Herrenalb

Revitalisierung der Siebentäler Therme: Beim Blick hinter die Kulissen gibt es einiges zu entdecken. Momentan sind rund 30 Personen parallel auf der Baustelle tätig.

Ein großer Baustellen-Jour-Fix bot in dieser Woche exklusive Ein- und Ausblicke in das derzeit größte Modernisierungsprojekt von Bad Herrenalb. Geplant und koordiniert wird das Großprojekt der Siebentäler Therme von Andreas Ditschuneit, Geschäftsführer von 4a Architekten Stuttgart. Er hob als optisch wahrnehmbaren Meilenstein die neu geschaffene Glasfassade hervor, die dem Projekt bereits jetzt einen besonderen Charakter verleiht.

Unsere Empfehlung für Sie Siebentäler Therme in Bad Herrenalb Hohe Kosten und verspätete Öffnung - Sorgenfalten bei Gemeinderat „Jeder Tag, an dem die Therme nicht offen ist, kostet uns Geld“, sagt die Bad Herrenalber Stadträtin Dorothea Müller. Aber es gab nicht nur schlechte Nachrichten. Ein- und Ausblicke Ein zentraler Aspekt seines Entwurfs ist der sensible Umgang mit dem Bestand, bei dem vor allem Offenheit geschaffen wird. „Die Positionierung des Gebäudes ist nach wie vor die gleiche. Einer der Bereiche, den wir neu gemacht haben, ist der Restaurantbereich. Und hier haben wir die zuvor geschlossene Fassade geöffnet und verglast, um Ein- und Ausblicke zu schaffen“, erklärt Ditschuneit.

Aktuell sind rund 30 Personen parallel auf der Baustelle tätig, damit das Gesamte zügig vorangeht. Jochen Krämer ist als Bauherrenvertreter vor Ort und betont: „Die Fertigstellung der Fassade hat eine immense Bedeutung für die nachfolgenden Gewerke im Inneren und macht aus dem entkernten Rohbau ein Gebäude.“ Der Innenausbau kann nun durchstarten.

Bauherrenvertreter Jochen Krämer vor der Glasfront Foto: Sabine Zoller

Innenputz Nachdem in den vergangenen Wochen bereits die Sockel der Umkleidespinde erstellt, Wände verputzt, Installationen der Duschen verlegt und Durchbrüche geschlossen wurden, wird aktuell der Innenputz aufgetragen, um die Flächen für die anschließenden Fliesenarbeiten bereitzumachen.

Bei diesem Zwischenschritt ist höchste Präzision entscheidend für das spätere optische Gesamtbild. Auf die Frage, warum das so wichtig ist, antwortet Krämer: „Das ist einfach zu beantworten. Geflieste Flächen entfalten ihre Wirkung durch präzises Arbeiten, ein genaues Fugenbild und klare Flächen. Dafür muss der Untergrund passen, sonst wird es schwierig.“

Dichtes Gebäude Parallel zu den intensiven Arbeiten im Gebäudeinneren wird mit Hochdruck am Flachdach gearbeitet, womit ein weiterer entscheidender Schritt getan ist. „Das Gebäude ist nun dicht“, bestätigt Krämer den aktuellen Stand. „Die Lichtkuppeln sind eingebaut und endgültig angedichtet. Jetzt kommt bereits wieder Licht von oben in den Bau.“ Auf dem Dach wird nun gedämmt und die Übergänge zu den Oberlichtern der Schwimmhalle werden hergestellt.

Ein wichtiges Herzstück der Therme ist das separate und nun vom Innenbereich abgetrennte Außenbecken, an dem ebenfalls planmäßig gearbeitet wird. Über die letzten Handgriffe in diesem Bereich berichtet der Bauherrenvertreter: „Der Bereich um das Becken wird derzeit nachgearbeitet, dann wird das Gerüst für die Blechfassade aufgestellt, damit die Außenanlagenbauer ihre Arbeiten anschließen können.“ In der Kalenderwoche 24 wird zudem ein Gerüstzelt über dem Außenbecken errichtet, um witterungsunabhängig die Fertigstellung des Beckens zu ermöglichen.

Noch etwas Geduld

Auch um die Therme herum verändert sich das Bild durch große Erdbewegungen, die den Untergrund für die spätere Gestaltung vorbereiten. Bis man das Endergebnis sieht, braucht es laut Krämer aber noch etwas Geduld: „Zunächst sind es vorbereitende Arbeiten für die finale Wegeführung durch den Saunagarten, deren Formensprache sich übrigens aus der prägnanten Form des Gebäudes entwickelt hat.“

Die Lichtkuppeln auf dem Dach Foto: Sabine Zoller

Heimische Hölzer Auch beim Thema Nachhaltigkeit und Regionalität setzt das Projekt ein Signal, denn die bestehende Fassade aus Fichte und Tanne bleibt erhalten.

Angesprochen auf die neu verputzten Flächen und das spätere Erscheinungsbild stellt Krämer klar: „Sie meinen die Flächen, die gerade für die spätere Aufnahme der Holz- und Blechfassade vorbereitet werden? Sobald diese abgeschlossen ist, wird die Unterkonstruktion angebracht und dann werden die restlichen vorgehängten Fassadenflächen erstellt. Von Anfang an war ohne Diskussion klar, dass auch hier wieder heimische Hölzer verwandt werden“, so Krämer, der sehr positiv über das ambitionierte Projekt und die Eröffnung im Jahr 2027 spricht.

Besichtigung Nebenbei: Am Samstag, 30. Mai, ab 13 Uhr werden interessierte Bürger zu einer geführten Baustellenbesichtigung eingeladen.

Das Gelände ist nicht barrierefrei zugänglich.

Eine Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 29. Mai, 12 Uhr, per E-Mail an: siebentaelertherme@stw-badherrenalb.de