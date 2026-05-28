Revitalisierung: So ist der aktuelle Stand bei der Siebentäler Therme in Bad Herrenalb

Revitalisierung der Siebentäler Therme: Beim Blick hinter die Kulissen gibt es einiges zu entdecken. Momentan sind rund 30 Personen parallel auf der Baustelle tätig.
Ein großer Baustellen-Jour-Fix bot in dieser Woche exklusive Ein- und Ausblicke in das derzeit größte Modernisierungsprojekt von Bad Herrenalb. Geplant und koordiniert wird das Großprojekt der Siebentäler Therme von Andreas Ditschuneit, Geschäftsführer von 4a Architekten Stuttgart. Er hob als optisch wahrnehmbaren Meilenstein die neu geschaffene Glasfassade hervor, die dem Projekt bereits jetzt einen besonderen Charakter verleiht.