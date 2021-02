Revision nicht zugelassen Gericht kippt Alpirsbacher Flächennutzungsplan für Windenergie

Fehlerhafte Bewertung

Dabei sei der Standort am "Oberen Reutiner Berg", auf dem der Antragsteller eine Anlage mit knapp 150 Metern Nabenhöhe und einer Gesamthöhe von rund 210 Metern errichten wolle, hinsichtlich der dort herrschenden Windgeschwindigkeit und aus natur- und artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten besser geeignet als die von der Stadt Alpirsbach im Flächennutzungsplan ausgewiesene Fläche am "Heilenberg/Glaswald".

In der mündlichen Verhandlung standen vor allem Fragen einer fehlerhaften Bewertung der in die Abwägung einzustellenden Belange im Fokus wie Lärmschutz, Artenschutz, Landschaftsbildbeeinträchtigung, Windgeschwindigkeit, heißt es weiter. Beispielsweise sei es um die Frage gegangen, warum die Stadt Alpirsbach nur Flächen mit einer Mindestwindgeschwindigkeit von 5,25 Metern pro Sekunde in 100 Metern Höhe als geeignet angesehen habe, nach welchen Kriterien sie die Mindestabstände zu Wohngebieten und anderen Siedlungsflächen festgesetzt habe, mit welcher Begründung sie Flächen über 15 Hektar per se ausgeschlossen habe und warum artenschutzrechtliche Konflikte in der Fläche "Heilenberg/Glaswald" trotz Vorkommens von geschützten Vogelarten nach der Vogelschutzrichtlinie nicht hinreichend geprüft wurden.

Bereits zwei Verfahren gegen das Landratsamt

Mit der Urteilsbegründung sei in den nächsten vier bis sechs Wochen zu rechnen. Menold Bezler hat Jürgen Bortloff bereits in zwei Gerichtsverfahren gegen das Landratsamt Freudenstadt in den Jahren 2017 und 2018 vertreten. Damals hatte das Landratsamt Freudenstadt auf Antrag der Stadt Alpirsbach das Genehmigungsverfahren für die Windenergieanlage aufgrund des laufenden Flächennutzungsplanverfahrens für insgesamt zwei Jahre gestoppt.

Alpirsbach Bürgermeister Michael Pfaff war am Dienstag nicht mehr bereit, eine Stellungnahme zu dem Urteil abzugeben. Er wolle am Mittwochnachmittag etwas dazu sagen, ließ er auf Anfrage mitteilen.