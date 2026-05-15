Revierförster gibt Einblicke: Darum ist im Ettenheimer Stadtwald Feingefühl, aber auch Zurückhaltung gefragt

Im Rahmen der Sommerakademie führte Revierförster Lothar Bellert durch den Ettenheimer Forst. Dabei wurde klar: Die Natur befindet sich seit Jahren im Wandel.
Mit der Sommerakademie setzte die VHS Ettenheim in Zusammenarbeit mit der Stadt bereits im fünften Jahr in Folge auf dieses Format, um Bürgern vor Ort Einblicke in zentrale Aufgabenbereiche der Stadt zu ermöglichen. Nach dem Industriepark und einem Blick hinter die Kulissen des städtischen Bauhofs (wir berichteten) erläuterte nun Revierförster Lothar Bellert bei einer spannenden Waldbegehung die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald sowie die Strategien und Maßnahmen der städtischen Forstwirtschaft.