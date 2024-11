Revierförster berichtet: Keine Angst um den Wald in St. Georgen

Keine Angst um den Wald in St. Georgen

1 Wie geht es dem großen St. Georgener Stadtwald? Das war nun Thema im Gemeinderat. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

St. Georgen liegt längst nicht nur dem Namen nach im Schwarzwald: Allein 552 Hektar der Gemarkungsfläche sind Holzbodenfläche des Stadtwalds. Wie geht es den vielen Bäumen, die hier stehen? Eine Antwort auf diese Frage gab es nun im Gemeinderat.









Link kopiert



„Wir schreiten harten Zeiten entgegen, was Trockenheit, Käferbefall und Hitze angeht“ – die Botschaft, die Frieder Dinkelaker im St. Georgener Gemeinderat dabei hatte, ist glasklar. Dennoch lag es dem Leiter des Forstamts in Donaueschingen fern, alles schwarzzusehen. Denn in St. Georgen sei die Lage noch vergleichsweise entspannt.