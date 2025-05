Reutlinger Bundestagsabgeordneter: AfD-Austritt zum Schutz der eigenen Firma – oder nur ein „Vorwand“?

1 Der AfD-Kreisverband teilte auf seiner Facebook-Seite ein Statement mit einem Bild des Bundestagsabgeordneten Sieghard Knodel. Foto: dpa/Carsten Koall, Facebook-Seite AfD-Kreisverband Reutlingen

Der Reutlinger Abgeordnete Sieghard Knodel zog für die AfD in den Bundestag ein, dann trat er aus. Mit seinen Hubarbeitsbühnen war er in ganz Baden-Württemberg präsent: Bei Stuttgart 21, einer Trumpf-Feier oder am Schloss Liechtenstein.









„Sicher in jeder Höhe“ – mit diesem Slogan war Sieghard Knodel mit seinen Hubarbeitsbühnen schon in ganz Baden-Württemberg im Einsatz: In den Tunneln von Stuttgart 21, bei einer Jubiläumsfeier des Ditzinger Laserkonzerns Trumpf oder am Schloss Liechtenstein, wie das Unternehmen auf seiner Instagram-Seite zeigt. Die Firma aus einem kleinen Teilort von Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb hat der 64-Jährige vor 30 Jahren gegründet – und hat ihm wohl auch Sympathien in der AfD eingebracht: „Mit seiner Firma hat er beim Aufhängen der Wahlplakate geholfen“, erzählt ein Parteimitglied aus Knodels Wahlkreis Reutlingen.