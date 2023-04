1 Durch die Explosionen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Foto: IMAGO/teamwork/Achim Duwentäster

Mehrere Böllerexplosionen haben die Menschen in Reutlingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgeschreckt. Unbekannte verursachten damit in der Innenstadt einen Schaden von rund 10.000 Euro. Das berichtet die Polizei.

Zunächst sprengten die Täter gegen 23.25 Uhr an der Heinestraße einen öffentlichen Briefkasten. Wenig später zündeten sie einen Böller neben einem Auto an der Friedrich-Ebert-Straße. Als Letztes zündeten sie einen Knallkörper im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses an der Silberburgstraße. Bei der Explosion wurden auch die Klingelanlage und das Gebäude beschädigt. In allen Fällen wurden Böller der gleichen Marke verwendet. Die Polizei geht daher davon aus, dass in allen Fällen dieselben Täter handelten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.