1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomat in Reutlingen gesprengt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.









Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen versucht, einen Geldautomaten in Reutlingen zu sprengen. Doch der Geldautomat hielt trotz mindestens einer Explosion Stand. Zudem seien nicht alle Sprengsätze am Automat detoniert, sagte ein Polizeisprecher. Geld hätten die Täter somit keines erbeutet. Möglicherweise hatten Zeugen die zwei Unbekannten bei ihrer Tat gestört.