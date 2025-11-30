Reutlingen – TSG Balingen II: TSG verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Mit einem 2:2-Remis bei Croatia Reutlingen verpasste die TSG Balingen II am Sonntagnachmittag den Sprung zurück an die Tabellenspitze der Landesliga.
Angesichts der anderen Ergebnisse des Spieltags war es durchaus ein bitterer Nachmittag, den die U23 der TSG Balingen in Reutlingen hinnehmen musste. Nachdem am Freitagabend die SG Empfingen ihr Heimspiel gegen den VfL Nagold mit 1:3 verloren hatte und der SV Zimmern o.R. mit einem 1:1-Remis gegen Mühlheim ebenfalls gepatzt hatte, hätten die Eyachstädter mit einem Sieg bei Croatia Reutlingen die Tabellenführung zurückerobern können. Doch am Ende musste sich die Elf von Cheftrainer Philipp Wolf mit einer Punkteteilung zufrieden geben.