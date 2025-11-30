Reutlingen – TSG Balingen II: TSG verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Mit einem 2:2-Remis bei Croatia Reutlingen verpasste die TSG Balingen II am Sonntagnachmittag den Sprung zurück an die Tabellenspitze der Landesliga.

Angesichts der anderen Ergebnisse des Spieltags war es durchaus ein bitterer Nachmittag, den die U23 der TSG Balingen in Reutlingen hinnehmen musste. Nachdem am Freitagabend die SG Empfingen ihr Heimspiel gegen den VfL Nagold mit 1:3 verloren hatte und der SV Zimmern o.R. mit einem 1:1-Remis gegen Mühlheim ebenfalls gepatzt hatte, hätten die Eyachstädter mit einem Sieg bei Croatia Reutlingen die Tabellenführung zurückerobern können. Doch am Ende musste sich die Elf von Cheftrainer Philipp Wolf mit einer Punkteteilung zufrieden geben.

Früher Rückstand Die Gäste erwischten einen denkbar ungünstigen Start in diese Partie. Bereits in der neunten Minute brachte Vincenzo Giambrone den SV Croatia mit einem herrlichen Distanzschuss – und seinem siebten Saisontor – mit 1:0 in Führung. In der Folge war es eine sehr unangenehmes Spiel für die Balinger. „Auf dem kleinen Kunstrasenplatz war Croatia sehr eklig in den Zweikämpfen und immer wieder gefährlich im Umschaltspiel“, analysierte TSG-Chefcoach Philipp Wolf die Leistung des Gegners.

Doppelschlag nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel fand die TSG jedoch schnell die passende Antwort auf den Pausenrückstand – und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten um 180 Grad. Erst war es Samuel Schneider, der mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern in die rechte untere Torecke den 1:1-Ausgleich besorgte. Und fünf Minuten später legte Noah Neff nach einem hohen Ballgewinn und anschließender Vorarbeit von Noel Feher sogar den 2:1-Führungstreffer nach. Auch für Neff war es bereits das siebte Saisontor.

Ein „gerechtes Ergebnis“

„In dieser Phase hätten wir dann eigentlich das 3:1 machen müssen“, ärgerte sich Wolf nach der Partie. Das gelang den Eyachstädtern allerdings nicht, im Gegenteil: Altan Yildiz glich in der 67. Minute für die Reutlinger aus. In den letzten 20 Minuten entwickelte sich daraufhin ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaft mit etwas Glück die drei Punkte hätten sichern können. „Am Ende war das Unentschieden aber ein gerechtes Ergebnis“, so Wolf.

Damit bleiben die Balinger vorerst Tabellenzweiter der Landesliga – mit zwei Punkten Rückstand auf Zimmern und einem Zähler Vorsprung auf Empfingen. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) empfängt die TSG II das Schlusslicht, die Spvgg Freudenstadt, zum letzten Spiel des Kalenderjahres.

Personal und Statistik

Croatia Reutlingen: Glibo, Nyanga, Köse (57. E. Martinovic), D. Martinovic (89. Dzalto), Pascolo, Niebiosa, Giambrone, Royer, Yildiz (68. Gerdes), Cozzi, Vassiliou (80. Boras). TSG Balingen II: Dogan, Herberth, Knobloch (46. Thomaidis), Fritz, Bader (60. Draskovic), Braun, Feher, Gaiser (69. Barth), Brändle, Neff, Schneider. Tore: 1:0 Giambrone (9.), 1:1 Schneider (49.), 1:2 Neff (54.), 2:2 Yildiz (67.). Schiedsrichter: David Rommel. Zuschauer: 102.