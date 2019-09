Reutlingen Mutmaßlicher Vergewaltiger verhaftet

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich das Opfer zusammen mit dem ihr flüchtig bekannten Tatverdächtigen gegen ein Uhr zu Fuß auf dem Weg zu einer privaten Feier. In der Hermann-Kurz-Straße soll der 22-Jährige seine Begleiterin dann in einen Durchgang abseits der Straße gezogen und vergewaltigt haben. Anschließend flüchtete er. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Wenige Stunden später stellte sich der zwischenzeitlich identifizierte Tatverdächtige selbst beim Polizeirevier in Reutlingen und wurde vorläufig festgenommen.

Der mutmaßliche Täter wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 22-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.