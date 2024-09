Nach Feuer in Lagerhalle – Schaden in Millionenhöhe

In Reutlingen ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Der Notruf ging gegen 3.50 Uhr Uhr ein. Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften rückte daraufhin ins Industriegebiet „In Laisen“ aus.