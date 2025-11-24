Reuss Einrichtungen in Dunningen: Kosten und Bürokratie hemmen das Bauen

Beim Besuch des FDP-Landtagsabgeordneten Daniel Karrais haben die Verantwortlichen von Reuss Einrichtungen deutliche Kritik an steigenden Baukosten und umfangreichen Vorschriften geübt.
Der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais hat das Familienunternehmen Reuss Einrichtungen in Dunningen besucht und sich mit Aileen, Emanuel, Karin und Rüdiger Reuss über die aktuelle Lage in der Inneneinrichtungsbranche ausgetauscht. Zentrale Themen des Gesprächs waren die gestiegenen Baukosten und die Belastung durch überbordende Vorschriften.