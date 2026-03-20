Reunion: Hamburger Band Blumfeld nach fast 20 Jahren wieder vereint

1 Blumfeld zählen zu den wichtigsten Vertretern der Hamburger Schule. Foto: Britta Pedersen/dpa Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass sich die legendäre Hamburger Band Blumfeld auflöste. Nun geben die Musiker auf Instagram spannende Neuigkeiten bekannt.







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Hamburg - Gute Nachrichten für Fans der Indierock-Band Blumfeld: Fast 20 Jahre nach ihrer Auflösung haben die Musiker um den Frontsänger Jochen Distelmeyer ihre Reunion bekanntgegeben. Demnach arbeitet die legendäre Band an einem neuen Album. Der Startschuss für das siebte Studioalbum sei gefallen, teilte die Band auf ihrem Instagram-Account mit. "Die Arbeiten daran haben bereits begonnen. Erste Auskopplungen sind für dieses Jahr geplant. Stay tuned, Team Blumfeld", postete die Band.