Reuchlin-Realschule Bad Liebenzell: Mit dem Abschlusszeugnis in ein neues Kapitel

Mit einem festlichen Rahmen und einer herzlichen Atmosphäre verabschiedete die Reuchlin-Realschule 54 Schüler. Davon erhielten 51 von ihnen an diesem Abend ihre Realschulabschlusszeugnisse, drei den Hauptschulabschluss. Die feierliche Zeremonie wurde im Spiegelsaal des Kurhauses ausgerichtet und bot den Schülern sowie deren Familien, Lehrern und Freunden einen würdigen Rahmen, um den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit zu feiern.

Der Abend begann mit dem Einlauf der Klassen, begleitet von dem Lied „All the Stars“, das die Stimmung auf die bevorstehenden Abschiede einläutete. Die Schüler präsentierten sich stolz und voller Vorfreude.

Das Moderatorenteam, bestehend aus Katia Olszewska und Valeria Hoffmann, führte souverän durch den Abend.

Gleich zu Beginn begrüßte der Schulleiter Stefan Schreiber die Anwesenden und nahm sie auf eine gedankliche Zeitreise durch die turbulente Schulzeit der Absolventen mit. Er erinnerte an die vielen herausfordernden Stationen der letzten Jahre, vor allem an die Zeit des Homeschoolings während der Coronapandemie Auf der Bühne wurde es das erste Mal am Abend voll, als er gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgermeister Sebastian Kopp gleich 9 Schülern ein Lob (1,0 -1,9) und 17 Schülern einen Preis (2,0-2,4) überreichen konnte. Eine besondere Ehrung erhielten die beiden schulbesten Schülerinnen Paula Melter und Julia Weißlinde mit dem Schnitt 1,4.

Lobende Worte fand auch der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Kopp, der in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit mit der Schule und die herausragenden Leistungen des Absolventenjahrgangs herausstellte. Mit einem Augenzwinkern erinnerte er die jungen Leute daran ausgiebig zu feiern, bevor sie schon bald die nächste aufregende Etappe in Angriff nehmen werden.

Emotionaler Abschied

Auch die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Rebecca Sommer freute sich mit den jungen Erwachsenen. Mit Fleiß und guten Nerven, haben sie es geschafft, sich durch die letzten Wochen, die ihnen viel abverlangten, zu manövrieren. Mit vielen guten Wünschen verabschiedete sie die Schülerinnen in ein nächstes Lebenskapitel. Traditionell würdigten auch zwei Schüler der Klasse 9c die drei Hauptschulabsolventen aus ihrer Klasse mit einer Rede und einer Bildershow.

Rosen überreicht

Schließlich folgte der Höhepunkt des Abends. Der Platz auf der Bühne wurde knapp, als Schulleiter Stefan Schreiber, Konrektor Heiko Wolf und die Klassenlehrer Gregor Gekeler (10a); Nils Günther (10b), Birgit Drexlin (10c) und Kerstin Buranj (9G) die Abschlusszeugnisse und jeweils eine Rose überreichten.

Emotional wurde es spätestens bei den Bildershows der Klassen, dem Video der gemeinsamen Abschlussfahrt an den Gardasee und den Abschlussreden der Klassen. Natürlich gab es für die Lehrer nur gute Worte und man war sich einig, dass man eine gute, wenn nicht sogar die beste Zeit hatte. Nach einer Lehrerkrönung und Spielen, übergaben die Schüler ihren Lehrern Abschiedsgeschenke.

Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von der Schulband „Real Kidz“, die unter der Leitung von Kathrin Lohmeyer und Erich Löschmann viel Applaus ernteten und mit „All that she wants“ und „Use Somebody“ einheizten. Für Gänsehautmomente sorgte die Abschlussband der Zehntklässler, die mit „Seven Nation Army“ und „Another brick in the wall“ ein humoristisches Zeichen setzte. Ruhigere Töne stimmten Elli Sickmüller und Patricia Kern (beide 10b) an, die mit anspruchsvollen Stücken auf dem Klavier für emotionale Momente sorgten.

Der Abend endete mit einem gemeinsamen Ausklang, bei dem die Gäste die Gelegenheit hatten, ein Gruppenfoto der Abschlussklassen zu schießen und den kurzweiligen Abend im Sonnenuntergang vor dem Kurhaus ausklingen zu lassen.