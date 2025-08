Rettungskräfte in Todtnauberg: Viel Betrieb beim Bergwachtfest

Mit von der Partie waren auch andere Hilfsorganisationen, zum Beispiel das Technische Hilfswerk (THW) aus Schopfheim. Dominik Kuri ist Fachberater beim THW und war mit vier Kollegen und einem Zugtrupp nach Todtnauberg gekommen. Sie hatten Fahrzeuge dabei, die zur Führungsunterstützung und Koordination eingesetzt werden. Auf die Wichtigkeit des „Hand-in-Hand-Systems“ bei großen Notfalleinsätzen wies Bergretter Bernd Schneider hin.

Weitere Rettungsdienste stellen sich vor

Auch das Schopfheimer Deutsche Rote Kreuz war mit einem Rettungswagen anwesend. Hier konnten die Besucher einen Blick in das Fahrzeug werfen und sich über die Einzelheiten informieren. Bergwachtärztin Hildegard Pazen-Boschert beantwortete Fragen. Beliebt waren auch die Tombola-Lose und bei den kleineren Gästen die Helikopter-Hüpfburg und der Spielelauf für Kinder, der von der Jugendbergwacht betreut wurde.

Bei Maren Boch konnte man sich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. Thomas Isele, Sohn der Muggenbrunner Ortsvorsteherin Marion Isele, die schon lange in der Kartei registriert ist, gehörte hier zu den ersten Freiwilligen.

Auf großes Interesse stießen die verschiedenen Fahrzeuge der Bergwacht. Die wurden eifrig begutachtet. Auf dem „Skidoo“ oder den „ATV“ (All Terrain Vehicle) durfte man sogar mal Platz nehmen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Notschrei, Florian Meon, zeigte sich am Nachmittag zufrieden mit der Resonanz. Es habe immer gut Betrieb gegeben.

Spannende Schauübung mit terrestrischer Rettung

Besondere Beachtung fand die als „Schauübung“ angelegte Rettung einer Gleitschirmpilotin und deren Schirm aus einem Baum. Luftretter Bernd Schneider hatte die im Baum hängengebliebene Pilotin mit der Baumbergeausrüstung „terrestrisch“ (also nicht aus der Luft) gerettet.

Er und Christoph Iwertowski, Leiter Bergrettung der Ortsgruppe, gehören zu den Bergwachtern, die bei besonderen Einsätzen vom Hubschrauber abgeseilt werden.

Zuständig in zwei Landkreisen

Das Dienstgebiet der Ortsgruppe erstreckt sich von der Südseite des Feldberges über den Stübenwasen, Notschrei, Schauinsland bis hin zum Steinwasenpark. Rund 130 Einsätze werden im Sommer wie Winter in den Grenzgebieten der Landkreise Lörrach und Freiburg bewältigt. In den Wintermonaten werden Wochenenddienste auf den Wachen in Muggenbrunn und Todtnauberg geleistet. Hier werden verunglückte Wintersportler in den beiden Skigebieten und den Loipen vom Schauinsland über den Notschrei bis hin zum Stübenwasen gerettet. Im Sommer gehören Wander- und Mountainbike-Unfälle zum Einsatzschwerpunkt, aber auch Einsätze am Todtnauer Wasserfall.

Auch im Naturschutz ist die Bergwacht aktiv

Die aus den Bergwachten Todtnauberg und Muggenbrunn fusionierte Ortsgruppe Notschrei zählt derzeit 42 Bergretter, 16 Mitglieder in der Altersmannschaft und vier Anwärter.

Für die Jugendbergwacht berichtete Jugendleiter Dominik Weber von neun Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren, vier Mädchen und fünf Jungs. Auch im Naturschutz ist die Bergwacht im Einsatz. Benjamin Häring vom Verein Auerhuhn-Schwarzwald informierte an seinem Stand über die Lebensraumgestaltung (Habitatpflege) des Auerhuhns in Zusammenarbeit mit Bergwacht und Förstern.