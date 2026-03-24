Rettungskräfte in Maulburg: Digitaler Sprechfunk für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Maulburg wird mit digitalen Hand-Sprechfunkgeräten ausgestattet. Dies beschloss der Gemeinderat am Montag.
Die Feuerwehr Maulburg erhält 17 digitale Hand-Sprechfunkgeräte, da sie ihre Kommunikation auf Digitalfunk umgestellt hat. Die neuen Geräte sollen die reibungslose Verständigung zwischen Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen untereinander und mit der Leitstelle ermöglichen, wie Bürgermeisterin Jessica Lang erläuterte. Die neuen werden die alten analogen Funkgeräte ersetzen. Es werden 15 Standard-Geräte und zwei gegen Explosionen geschützte Geräte für den Einsatz bei Bränden oder mit Gefahrstoffen angeschafft.