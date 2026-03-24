Rettungskräfte in Maulburg: Digitaler Sprechfunk für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Maulburg erhält 17 digitale Hand-Sprechfunkgeräte, da sie ihre Kommunikation auf Digitalfunk umgestellt hat. Die neuen Geräte sollen die reibungslose Verständigung zwischen Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen untereinander und mit der Leitstelle ermöglichen, wie Bürgermeisterin Jessica Lang erläuterte. Die neuen werden die alten analogen Funkgeräte ersetzen. Es werden 15 Standard-Geräte und zwei gegen Explosionen geschützte Geräte für den Einsatz bei Bränden oder mit Gefahrstoffen angeschafft.

Gemeinde hat zwei Angebote erhalten Die Gemeinde Maulburg hat zwei Angebote für die Lieferung der Hand-Sprechfunkgeräte erhalten. Der Gemeinderat genehmigte die Lieferung der Funkgeräte durch die Firma Abel& Käufl aus Landshut. Sie hatte mit 26 606 Euro das wirtschaftlichere Angebot vorgelegt. Zum Lieferumfang gehören auch Zubehörteile wie Akkus und Ladegeräte sowie Montagearbeiten. Vom Land erhält Maulburg einen Zuschuss von 4250 Euro.

Zusammenarbeit mit Nachbarwehren stärken

Die Feuerwehr Maulburg will bekanntlich die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren in Schopfheim und dem Verwaltungsverband intensivieren. Nachgedacht wird dabei über gemeinsame Pools für Ausrüstungsgegenstände sowie über die Zusammenlegung von Feuerwehrstandorten. Kurt Greiner (Freie Wähler) fragte, ob die Feuerwehr Maulburg vor diesem Hintergrund die Funkgeräte womöglich vergeblich anschaffe. Die Wehr brauche die Geräte auf jeden Fall, antwortete Bürgermeisterin Lang. Die interkommunale Zusammenarbeit sei ja ein langfristiges Projekt. Fachleute der Feuerwehr werden die Endabrechnung beim Einkauf der Funkgeräte und deren Qualität überprüfen, antwortete Jessica Lang auf Nachfrage von Christiane Krumm (Freie Wähler).

Der Gemeinderat genehmigte außerdem die Annahme von Spenden in Höhe von insgesamt 3035 Euro. Das Dorfstübli wurde von drei „treuen Besuchern“ unterstützt, wie Bürgermeisterin Lang berichtete. Außerdem gab es eine Spende von zwei Bands, die dort gespielt hatten. Sogar die Klasse 4b der Wiesentalschule spendete 65 Euro aus ihrer Klassenkasse.

Die Guggemusik Halli Galli unterstützte den Kindergarten Steegmatt mit der Summe von 2170 Euro, die bei einem Benefizkonzert zusammenkam. Bürgermeisterin Jessica Lang dankte allen Spendern für ihre Zuwendungen. Gemeinderat Christof Schwald (Freie Wähler) stimmte nicht mit ab, da er befangen war.