Rettungskräfte in Maulburg: 72 Feuerwehrleute wären optimal

Der Gemeinderat Maulburg hat dem Feuerwehrbedarfsplan zugestimmt. Sein Verfasser, Christian Stumpf (Forplan), schlägt 17 Maßnahmen vor, um den Feuerwehrbetrieb zu verbessern.
Der Gemeinderat hat den Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Maulburg zugestimmt. Er wurde vom Büro Forplan ausgearbeitet. Christian Stumpf war am Montag extra aus Bonn angereist, um den Plan vorzustellen. Der Plan hat einen Umfang von 125 Seiten. Er listet unter anderem den Fahrzeugbestand auf und schlägt vor, was die Freiwillige Feuerwehr braucht, um noch leistungsfähiger zu werden.