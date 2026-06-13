Rettungshundestaffel Schopfheim: Schwierige Menschenrettung im Unterholz

Es ist ein schwieriger Übungstag für die vierbeinigen Helden der Rettungshundestaffel Malteser Wiesental. Im noch feuchten, stark wuchernden Unterholz ist am Samstag kein Lufthauch zu spüren, der das Erschnüffeln einer Spur erleichtern würde. Aber auch das dornige Gestrüpp abseits der Waldwege stellt insbesondere die kleinen Hunde vor große Herausforderungen. Doch es hilft nichts, geübt werden muss bei jedem Wetter. Auch im Ernstfall können sich die Retter die Bedingungen nicht aussuchen.

Schopfheimer werden zu 20 Einsätzen im Jahr gerufen Die Rettungshundestaffel der Malteser mit Sitz in Schopfheim wird immer dann hinzugerufen, wenn im Landkreis Lörrach Personen in schlecht einsehbaren Gebieten vermisst werden. Oft handelt es sich dabei um Demenzerkrankte, die sich mutmaßlich im Wald verirrt haben. Für etwa 20 Einsätze im Jahr trainieren die zehn Hundeführerinnen, auch ein „Quotenmann“ gehört zu ihnen, mit ihren zwölf Tieren nach Möglichkeit jeden Samstag in wechselnden Gebieten oder auch Gebäuden. An den Mittwochabenden stehen zusätzlich Theorie- und Gehorsamsübungen auf dem Programm. Hinzu kommen zahlreiche Weiterbildungen, etwa in Erste Hilfe oder Orientierung.

Die Suche kann beginnen. Foto: Alexandra Günzschel

Hummel, ein kleiner neunjähriger Bretone, darf es am Samstag als erster versuchen. Der erfahrene Flächensuchhund ist derzeit nicht in Form. Eine Infektion hat sein Herz geschwächt. Dennoch erschnüffelt er die Fährte der im Wald versteckten Frauen zielsicher. Doch das Gestrüpp bereitet ihm sichtlich Probleme. Er findet keinen geeigneten Weg zu ihnen. „Hier ist sie! Muss ich da jetzt wirklich auch noch hinlaufen?“, scheint sein Blick über die Schulter zurück zu fragen. Anne Reinle, Leiterin der Rettungsstaffel, ermutigt ihn, noch ein paar Schritte weiter in den Wald hineinzugehen. Hummel stapft tapfer voran bis zu einer Wildschweinsuhle. Hier ist für ihn endgültig Schluss. „Haben Hunde Angst vor Wildschweinen?“ Die Klugen schon, meint Reinle. Und so hat Hummel an diesen Tag zwar den Intelligenztest bestanden, um seine Aufgaben als Suchhund wieder voll ausfüllen zu können, muss er sich jedoch noch ein wenig erholen. „Das wird schon wieder“, zeigt sich Hundeführerin Britta Gümpel überzeugt.

Britta Gümpel begleitet ihre Rettungshunde bei der Suche im Wald, wie den noch in Ausbildung befindlichen Calvia. Foto: Alexandra Günzschel

In einem Areal von 30.000 Quadratmetern, so die Anforderung, sollten die Hunde innerhalb von 20 Minuten fündig werden. Jeweils zwei Personen stellen sich in zwei Gruppen als Suchobjekte zur Verfügung. Mit Isomatten ausgestattet verstecken sie sich im Wald. Die Hunde wissen nicht, wer sich da verborgen hält. Sie folgen allen menschlichen Spuren. „Einmal hat Hummel ein Liebespärchen verbellt“, erzählt Gümpel amüsiert. Auch ältere Fährten werden erkannt, aber in der Regel nicht weiterverfolgt. Bis zu vier Tage kann sich eine Geruchsspur für Hunde in der Luft halten.

Bei einem Rettungshund zählt auch die Erfahrung

Die Gelbbacke Charly, ein altdeutscher Hütehund, befindet sich noch in der Ausbildung. Für ihn drängt die Zeit. Bis zu seinem siebten Geburtstag im kommenden Jahr muss er die erste Prüfung abgelegt haben, um ein echter Rettungshund zu werden. Gute Ansätze seien vorhanden, sagt sein Frauchen Jaqueline Priebe und auch Reinle zeigt sich begeistert von seinem Talent. Allerdings wird er dies auch brauchen. Denn Charly hat erst im Januar mit der Ausbildung angefangen, die normalerweise zwei bis drei Jahre dauert. Das vergleichsweise hohe Alter sieht Reinle nicht als Problem an. Sie berichtet von einem Yorkshire-Terrier, der noch mit über zwölf Jahren zwei Personen in fünf Minuten aufstöbern konnte. Bei einem Rettungshund, so sagt sie, zähle auch die Erfahrung.

Auch wenn sie nicht so aussieht: Die kleine Lotta ist ein echter Profi. Foto: Alexandra Günzschel

Die Hunde der Malteser werden als Flächensuchhunde ausgebildet, auch ein paar Trümmerspezialisten befinden sich unter den Tieren. Letztere würden beispielsweise bei einer Gasexplosion zum Einsatz kommen, erklärt die Leiterin der Staffel und wünscht sich, dass das nie passieren wird. Falls doch, stünde als Profi die erfahrene Lotta bereit, ein isländischer Spitz. Dem kleinen, niedlichen Hund kann keiner etwas vormachen, souverän bewegt er sich durch den Wald, wittert jede Spur und meldet seine Funde korrekt durch beständiges Verbellen.

Was genau die Hunde da erschnuppern, weiß Anne Reinle nicht. „Sie können ja nicht sprechen.“ Jedenfalls scheint es keinen Unterschied zu machen, ob jemand frisch geduscht ist oder sich schon länger im Wald aufhält. Bei Suchaktionen, so erklärt sie, gehe es auch darum, Gebiete auszuschließen, indem man die mit GPS-Trackern ausgerüsteten Rettungshunde gezielt anweist, sie zu durchsuchen.

Teams aus Mensch und Hund im Wald unschlagbar

Gümpel hebt in diesem Zusammenhang den neuen Einsatzleitwagen des DRK positiv hervor. Seither gehe alles viel schneller und koordinierter vonstatten, freut sie sich. Im offenen Gelände macht sich zudem die Multicoptereinheit des Landkreises bezahlt. Doch trotz aller moderner Technik: Im Wald bleiben die eingespielten Zweier-Teams aus Mensch und Tier unschlagbar.

Die Rettungshundestaffel Malteser Wiesental sammelt derzeit für ein neues Einsatzauto. Das bisherige, das ohnehin zu klein war, wurde gebraucht angeschafft und befindet sich bereits seit November zur Reparatur in einer Werkstatt. Über eine finanzielle Unterstützung würde sich das Team freuen: www.malteser.de/standorte/wiesental/spenden.html