Rettungshundestaffel Schopfheim: Schwierige Menschenrettung im Unterholz

Regelmäßig üben die Mitglieder der Rettungshundestaffel Malteser Wiesental den Ernstfall.
Es ist ein schwieriger Übungstag für die vierbeinigen Helden der Rettungshundestaffel Malteser Wiesental. Im noch feuchten, stark wuchernden Unterholz ist am Samstag kein Lufthauch zu spüren, der das Erschnüffeln einer Spur erleichtern würde. Aber auch das dornige Gestrüpp abseits der Waldwege stellt insbesondere die kleinen Hunde vor große Herausforderungen. Doch es hilft nichts, geübt werden muss bei jedem Wetter. Auch im Ernstfall können sich die Retter die Bedingungen nicht aussuchen.