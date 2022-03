2 Suche erfolgreich: Die Vierbeiner machen sich bemerkbar, wenn sie jemanden gefunden haben. Foto: Decoux

Tierische Spürnasen üben im Europa-Park für den Ernstfall: Vier Rettunghundestaffeln sind am Samstag mit insgesamt 70 Hunden nach Rust gekommen, um die Vierbeiner auf ihre Prüfungen vorzubereiten.















Rust - Die jüngsten Teilnehmer und Stars des Tages waren der elf Wochen alte Border Collie Mischling Coco und der 14 Wochen junge altdeutsche Hütehund Tiger, die zum Schnuppern kamen. Hundeführer Arno Faller von der Rettungshundestaffel des DRK Emmendingen war mit Tiger dabei, damit er verschiedene Hunde, sowie die Umgebung kennenlernt. Je früher mit der Ausbildung begonnen wird desto besser, sagt Faller. Tiger soll zum Mantrailer ausgebildet werden, erklärte Faller, der mit seinem ersten Hund in einem Zeitraum von 13 Jahren an 250 Einsätzen teilgenommen hat. Coco von der Johanniter Rettungsstaffel Baden-Karlsruhe tapste ebenfalls vergnügt durch das Gelände und schaute zu, was die erfahrenen Hunde schon so alles können. Ein Rettungsspürhund muss schließlich auch eine Prüfung ablegen.

Hund sucht nach Geruch eines vermissten Menschen

Um die Prüfung zu bestehen, muss ein Hund in der Lage sein, in einem 30.000 Quadratmeter großen Waldgebiet innerhalb von 20 Minuten zwei Menschen ausfindig zu machen. Bei der Flächensuche sucht der Hund frei und unangeleint nach dem Geruch eines vermissten Menschen. "Oft sind es demente oder suizidgefährdete Menschen, nach denen wir suchen", erklärte Ausbilderin Susann Kraft aus Karlsruhe. "Unsere Hunde suchen mit hoher Nase und holen den Hundeführer ab oder machen sich durch lautes Bellen bemerkbar, wenn sie fündig geworden sind. Sie werden dazu ausgebildet, lebende Menschen zu suchen, doch leider gibt es immer wieder schlimme Situationen, wo man verstorbene Menschen findet", so Kraft. Deshalb sei auch eine Seelsorge in der Staffel vertreten.

"Es ist für uns eine tolle Chance hier im Europapark trainieren zu können. Unsere Hunde treffen hier auf völlig unbekannte Situationen", so Dafaila Lemke, Hundeführerin der Rettungshundestaffel des DRK Freiburg. "Unser Team kann heute im Park die Flächen- und Trümmersuche mit den Hunden auf völlig unbekannten Terrain trainieren".

Zehn Stunden pro Woche Training

In den dunklen Wartehallen des Fahrgeschäftes Arthur sucht der fünfjährige Labrador Valco mit einer Kamera und einem Glöckchen ausgestattet nach einer vermissten Person, rennt Wendeltreppen hoch und schaut hinter jede Deko, bis er die Person auf dem Boden liegend findet. "Im Gebäude ist die Witterung für die Hunde unberechenbar", sagt Lemke.

Zwei bis drei Jahre dauert die Ausbildung zum Rettungshund, erklären die Hundeführer. Danach wird alle zwei Jahre geprüft und circa zehn Stunden pro Woche trainiert – ein zeitintensives Hobby für die ehrenamtlichen Hundeführer. Die Einsatzkleidung wird zwar gestellt, alle anderen Kosten muss der Hundeführer selbst tragen.

Hütehund in den dunklen Räumen der Traumatica-Häuser

Ausbilderin Ingrid Bayer trainierte mit ihrem Team vom DRK Offenburg im Mantrailing. Das ist eine Personensuche unter Einsatz von Gebrauchshunden, wobei der hervorragende Geruchssinn der Hunde genutzt wird. Dabei wird ein Geruchsträger mit dem Individualgeruch der zu suchenden Person verwendet, um den Hund auf die Spur anzusetzen. "Die Qualität des Geruchsträgers ist entscheidend für den Verlauf der Suche", erklärt Dimitri Hellgoth, der als Helfer am Samstag mit vor Ort war. "Alles was die vermisste Person schon in der Hand gehalten hat eignet sich dafür, beispielsweise das Handy oder der Autoschlüssel. Es funktioniert auch mit Labello, Zigarettenfilter, einer Atemschutzmaske oder Kaugummi, solche Situationen hatten wir schon öfters im Einsatz", sagt Hellgoth, bevor er einen Hütehund zur Suche in die dunklen Räume der Traumatica-Häusern geschickt hat.