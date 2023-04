Rettungshubschrauber landet in Sulgen

1 Die Polizei und die Polizeibehörde sorgten für einen sicheren Start des Hubschraubers auf der Heiligenbronner Straße in Sulgen. Foto: Wegner

Aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr die Landesstraße zwischen Sulgen und Heiligenbronn eine gute halbe Stunde gesperrt worden.









Damit ein Rettungshubschrauber problemlos in Sulgen landen konnte, musste am Dienstag kurz nach 13 Uhr die Heiligenbronner Straße ortseinwärts gesperrt werden. Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet – lediglich für einen Gelenkbus des ÖPNV war Warten angesagt, da dieser an dieser Stelle nicht umdrehen konnte.

Medizinischer Notfall

Der Hubschrauber war aufgrund eines medizinischen Notfalls einer Patientin angefordert worden und landete einsatznah auf der Kreuzung der Heiligenbronner Straße mit der Kurt-Steim- und der Max-Planck-Straße. Da dort einige Leuchten am Straßenrand stehen, musste das Fluggefährt mitten auf der Kreuzung abgestellt werden. Landespolizei und örtliche Polizeibehörde sorgten für die entsprechende Umleitung – vor allem während der Lande- und Startphase.

Fahrgäste gehen zu Fuß weiter

Die Fahrgäste des Busses, der aus Oberndorf in Richtung Haltestelle Rose unterwegs war, konnten zu Fuß die „Rose“ erreichen, um zu ihren Anschlussverbindungen zu gelangen.