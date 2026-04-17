Rettungshubschrauber in Lahr: 45 Einsätze in den ersten 17 Tagen

Der Luftrettungsstützpunkt in Lahr wurde am Freitag eingeweiht. Seit seiner Inbetriebnahme am 1. April hat sich der Hubschrauber mehrfach in der Praxis bewährt.
Bevor die Feierstunde im Terminal begann, gingen die zahlreichen Ehrengäste um Innenminister Thomas Strobl hinaus auf das Vorfeld des Flugplatzes, denn dort stand der eigentliche „Hauptdarsteller“ des Nachmittags – „Christoph Ortenau“. Ein Rettungshubschrauber mit zwei Triebwerken zu je 1020 PS, mit denen er eine Geschwindigkeit von 278 Stundenkilometern erreicht.