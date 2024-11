Rettungshubschrauber in Glatten

1 Ein Rettungshubschrauber war am Montag in Glatten im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

In Glatten ist es offenbar bei Bauarbeiten zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben der Polizei schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr.









Ein Rettungshubschrauber ist am Montagnachmittag in Glatten gelandet. Hintergrund war ein Arbeitsunfall, der sich laut Polizeiangaben gegen 13.20 Uhr in der Gemeinde ereignet hatte.